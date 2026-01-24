Los comercios ubicados en la calle 85 manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas que han generado las obras de canalización que actualmente se adelantan en este sector de la ciudad. De acuerdo con comerciantes, la disminución en el flujo de clientes y las dificultades de acceso han impactado de manera directa sus ventas diarias.

A esta situación se suma la afectación en la movilidad, denunciada tanto por residentes como por usuarios frecuentes de la zona. Según comentan, durante las horas pico el tráfico en las vías aledañas a las obras se torna especialmente complejo, generando congestión vehicular, retrasos y desvíos prolongados.

Jaime Villa, comerciante de la zona, manifestó que los trabajos han perjudicado a prácticamente todos los negocios del sector, debido a la falta de accesos y a la confusión vial que se presenta. Según explicó, muchos vehículos ingresan a la zona y se ven obligados a devolverse ante la ausencia de una señalización clara, lo que ahuyenta a los clientes.

“Nos han perjudicado a todos los negocios. Los carros se meten y tienen que devolverse porque no hay señalización. La gente que viene con dinero no puede llegar, los residentes tampoco pueden entrar y nadie responde”, señaló Villa, quien comentó que ya van 4 negocios cerrados.

María Lozano, trabajadora del sector, indicó que en la noche la falta de parqueaderos se convierte en un problema adicional. “Los comensales no encuentran dónde parquear y los residentes no permiten usar sus espacios. Es incómodo, pero uno tiene que buscar la manera de adaptarse”, explicó.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla indicó que uno de los puntos clave de la intervención se desarrolla en la calle 85 con carrera 46, donde actualmente se construye el box coulvert que permitirá encauzar las aguas lluvias de forma subterránea. En este mismo sector, la Alcaldía de Barranquilla adelanta, de manera paralela, la ampliación de la vía a tres carriles, aumentando la capacidad de este corredor estratégico para el tránsito diario de miles de vehículos.

Más adelante, en la calle 85 con carrera 52, ya finalizó la construcción de un pozo con una profundidad de 14 metros, considerado uno de los hitos técnicos del proyecto. En este punto se avanza en el montaje y alistamiento de los equipos de tunelación, que permitirán iniciar la instalación de la tubería mediante el sistema pipe jacking, una tecnología que reduce la intervención superficial y agiliza los trabajos. Además, señaló que los trabajos se adelantan con celeridad.