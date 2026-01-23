El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, recibió este viernes al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, para mostrar los avances de las obras que se adelantan en el escenario deportivo.

Durante el recorrido, se confirmó que ya finalizó el retiro total de la grama, mientras continúan los trabajos de excavación y demolición, como parte del proceso de adecuación del estadio.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario distrital señaló que estas intervenciones permitirán transformar el Metropolitano en un estadio de talla internacional, preparado para recibir a la Selección Colombia y a grandes espectáculos.

Tras la visita, Ramón Jesurún destacó el avance de las obras y expresó su satisfacción por el desarrollo del proyecto, resaltando la importancia del estadio para el fútbol colombiano y su papel como sede histórica de la Selección nacional.

Durante la jornada, el alcalde también informó que visitaron el complejo deportivo de la Selección Colombia, donde inspeccionaron los avances del hotel, cuya entrega está prevista en aproximadamente un mes.

Las obras hacen parte del plan de modernización de la infraestructura deportiva de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Barranquilla como sede de eventos deportivos de alto nivel.

