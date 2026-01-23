Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla anunció que, en conjunto con la empresa Riwi, tienen disponibles las pruebas de ingreso para la próxima cohorte que permanecerán abiertas hasta el 30 de enero, en una fase final de cupos limitados, apuntada a jóvenes barranquilleros entre los 18 y 28 años que sueñan con un futuro en tecnología.

Según informó el Distrito, esta etapa forma parte de la estrategia de Barranquilla para fortalecer la formación tecnológica y “generar oportunidades reales de empleabilidad en la ciudad, consolidando a Barranquilla como un referente nacional en talento digital”.

Los aspirantes seleccionados accederán a becas condonables al 100 %, que permiten formarse de manera gratuita en un entrenamiento intensivo de alto impacto.

El programa incluye tres pilares fundamentales para quienes desean desempeñarse en el sector tecnológico: Desarrollo de software, inglés técnico y habilidades socioemocionales y trabajo en equipo.

“El entrenamiento es 100 % presencial, lo que garantiza acompañamiento cercano, retroalimentación constante y una experiencia transformadora basada en disciplina, práctica y desarrollo de competencias reales”, destaca la información.

Organizaciones como la Cámara de Comercio de Barranquilla, Foundever, Jamar, Puerto de Barranquilla y otras compañías del ecosistema recibirán a los jóvenes graduados.

“Desde su llegada a Barranquilla en 2025, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, Riwi ha impactado desde su convocatoria a más de 4.000 jóvenes, contribuyendo al fortalecimiento de un ecosistema sostenible de talento digital en la ciudad”, destaca la compañía.

Los interesados deberán presentar su prueba de ingreso antes del 30 de enero de 2026, fecha límite de esta etapa final. Las pruebas se realizan en la sede de Riwi, calle 40 # 46–223, Barrio Abajo (junto a la Fábrica de Cultura).

Para más información o para inscribirse los interesados pueden consultar a través de: www.riwi.io/curso o al WhatsApp 300 462 8624.