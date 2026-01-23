La estrategia “Carnavalistos” contempla un despliegue especial de personal, apoyo a recicladores y acciones para proteger el patrimonio durante Precarnaval y Carnaval.

De acuerdo con la compañía, la operación contará con más de 1.600 personas para la prestación del servicio de aseo en el Distrito, de las cuales 200 operarios adicionales estarán asignados exclusivamente a los eventos de la Fiesta. El despliegue incluye herramientas manuales y maquinaria especializada para garantizar la limpieza antes, durante y después de cada actividad.

Lea más: Obras complementarias de Gran Vía, en vilo por falta de recursos

Triple A informó que el plan cubrirá 30 eventos oficiales de Precarnaval, 23 eventos oficiales de Carnaval, así como actividades adicionales programadas en distintos sectores de la ciudad. Para la recolección de residuos voluminosos, como muebles y podas, la empresa recordó que los usuarios deben comunicarse a la línea 116 para solicitar el servicio.

En articulación con la Alcaldía de Barranquilla, la estrategia incluye acciones de Carnaval Sostenible, con la participación de 19 asociaciones de recicladores de oficio, que dispondrán de 290 recicladores para la recolección de materiales aprovechables durante las celebraciones.

Durante el lanzamiento también se anunció el Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo 2026, que mantiene sus líneas temáticas de patrimonio, sostenibilidad y equidad de género, e incorpora la categoría Nuevos Contadores de Historias, dirigida a estudiantes de Comunicación Social y Periodismo.

Como parte del componente cultural, Triple A confirmó la participación de 100 ‘Escobitas’ en la Batalla de Flores, con un homenaje a la danza patrimonial Son de Negro, y el acompañamiento musical de la Orquesta de Triple A.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir al cuidado de la ciudad durante las festividades, mediante la correcta disposición de residuos y el apoyo a las acciones de reciclaje.

Leer más: Atlántico amplía cupos en educación superior y beneficia a 1.500 estudiantes