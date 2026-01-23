Para muchos jóvenes del Atlántico, la educación superior dejó de ser un sueño lejano. Esta semana, 1.500 estudiantes de 12 municipios del departamento iniciaron sus estudios universitarios gratuitos, gracias a la ampliación de cupos impulsada por el Gobierno nacional, la Gobernación del Atlántico y la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

El inicio oficial del programa Jóvenes para el Mundo 2025-1 se llevó a cabo durante una jornada de inducción en la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa. Allí, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que el departamento atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de acceso, cobertura y permanencia en la educación superior, resultado de una política sostenida de ampliación de cupos y descentralización de la oferta académica.

“Estamos convencidos de que la educación es el motor de la transformación social. Por eso garantizamos educación superior gratuita, con el respaldo del Gobierno nacional y el trabajo articulado con la Institución Universitaria de Barranquilla, un aliado clave para llevar oportunidades reales al corazón de nuestras familias”, afirmó el mandatario departamental.

Uno de los pilares del programa ha sido el trabajo conjunto con las alcaldías municipales y los rectores de instituciones educativas oficiales que hoy funcionan como sedes universitarias.

Municipios como Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Sabanagrande y Santo Tomás ahora cuentan con presencia directa de educación superior, reduciendo barreras económicas y de movilidad que históricamente alejaban a los jóvenes de la universidad.

La ampliación de cupos responde a una alta demanda educativa. Para el primer semestre de 2025, cerca de 2.500 personas se inscribieron con la expectativa de acceder a la educación superior. En los dos primeros años de gobierno, el programa Jóvenes para el Mundo ha entregado 5.000 cupos gratuitos, con la meta de alcanzar 10.000 beneficiarios al finalizar el cuatrienio.

Actualmente, el Atlántico registra una tasa de cobertura en educación superior del 57,73 %, por encima del promedio nacional. Municipios como Piojó y Santo Tomás evidencian avances históricos, fortaleciendo la transición inmediata de la educación media a la universitaria.

Durante el encuentro con los nuevos estudiantes, el ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas, resaltó el crecimiento del programa y la inversión en educación pública.

Explicó que la Institución Universitaria de Barranquilla ha incrementado su presupuesto en $5.700 millones, lo que permitió la asignación de 1.500 nuevos cupos y la incorporación de más de 20.000 estudiantes al sistema educativo.

Desde la academia, el rector de la IUB, Arcesio Castro Agudelo, aseguró que cada cohorte representa un reto, pero también una satisfacción al ver el impacto social de la educación.

“Hoy tenemos jóvenes que antes se dedicaban al mototaxismo y ahora se están formando como ingenieros, diseñadores, docentes y profesionales en múltiples áreas”, señaló. Agregó que la institución ya tiene presencia en Candelaria y Luruaco y espera graduar próximamente su primera cohorte de técnicos profesionales.

Las historias de vida reflejan el alcance del programa. Jesús Gallardo Bolívar, estudiante de Ponedera y beneficiario de la Licenciatura en Básica Primaria, destacó que estudiar en su propio territorio le evita gastos adicionales y desplazamientos a Barranquilla o Puerto Colombia.

“Agradezco a la Gobernación del Atlántico y a la IUB por abrirme estas puertas. Daré lo mejor de mí para demostrar de qué estoy hecho”, expresó.

La distribución de los cupos asignados por la IUB confirma el enfoque territorial de la estrategia. Malambo lidera con 331 cupos, seguido por Galapa (227), Santo Tomás (215) y Baranoa (204). Municipios como Candelaria (153), Campo de la Cruz (99) y Luruaco (84) continúan ampliando su cobertura universitaria, mientras que Juan de Acosta, Manatí y Sabanagrande consolidan su participación con cupos estratégicamente focalizados.