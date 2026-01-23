La obra de canalización del arroyo de la 85 avanza de manera simultánea en varios frentes, con el objetivo de reducir los riesgos durante la temporada de lluvias, mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y poner fin a los problemas históricos que generan los arroyos en temporada de lluvias.

Uno de los puntos clave de la intervención se desarrolla en la calle 85 con carrera 46, donde actualmente se construye el box coulvert que permitirá encauzar las aguas lluvias de forma subterránea. En este mismo sector, la Alcaldía de Barranquilla adelanta, de manera paralela, la ampliación de la vía a tres carriles, aumentando la capacidad de este corredor estratégico para el tránsito diario de miles de vehículos.

Más adelante, en la calle 85 con carrera 52, ya finalizó la construcción de un pozo con una profundidad de 14 metros, considerado uno de los hitos técnicos del proyecto. En este punto se avanza en el montaje y alistamiento de los equipos de tunelación, que permitirán iniciar la instalación de la tubería mediante el sistema pipe jacking, una tecnología que reduce la intervención superficial y agiliza los trabajos.

Las labores continuarán a lo largo de la carrera 52, entre las calles 85 y 84, en dos tramos de 160 metros cada uno, donde se realizará la instalación subterránea de la tubería. En la carrera 52 con calle 84, otro pozo, esta vez de 6 metros de profundidad, ya fue construido y está listo para recibir la tuneladora que iniciará su recorrido desde la calle 85.

El proyecto también avanza en la calle 88 con carrera 46, donde se construyen box coulverts, cárcamos y sumideros que captarán el arroyo superficial tanto de la calle 88 como de la carrera 45B, reduciendo riesgos de inundaciones y mejorando el manejo de aguas lluvias en este sector.

De forma complementaria, y como paso previo a la ampliación vial, se realizan trabajos de reubicación de la red de media tensión, con la instalación de nuevos postes, así como la reubicación y reemplazo de tuberías de acueducto y alcantarillado. Estas labores se concentran actualmente entre las carreras 50 y 49C. Además, se adelanta la instalación del banco de ductos en la carrera 52, entre las calles 85 y 86, fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos.

Desde la administración distrital, se destaca que cada uno de estos avances representa un paso firme hacia una calle 85 más segura, funcional y preparada para la movilidad del futuro. Una obra que no solo mejora la circulación vehicular, sino que también responde a una deuda histórica con la ciudad.