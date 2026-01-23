Durante la jornada de inducción a 1.407 estudiantes nuevos de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), realizada en la Escuela Normal Superior Santa Ana, el alcalde de Baranoa, Edison Palma Jiménez, elevó una petición al Gobierno nacional para gestionar recursos que permitan invertir en la recuperación y el fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio.

El anuncio se hizo en presencia del ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, y del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes acompañaron el acto de bienvenida a los estudiantes que inician su formación universitaria en distintas sedes del departamento.

El mandatario municipal explicó que, aunque Baranoa ha avanzado de manera significativa en cobertura y acceso a la educación superior, el crecimiento del número de estudiantes exige espacios físicos seguros, dignos y acordes con la calidad educativa que hoy se ofrece.

“Estamos haciendo la tarea, pero necesitamos inversión del Gobierno central para garantizar escenarios adecuados para nuestros estudiantes. No podíamos desaprovechar la visita del ministro para presentar esta solicitud”, expresó Palma, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento del sector educativo.

En su intervención, el alcalde destacó que Baranoa se ha consolidado como un referente de educación superior en el Atlántico. Actualmente, 696 estudiantes antiguos y 204 nuevos baranoeros cursan programas universitarios en la IUB, todos bajo la modalidad de educación superior gratuita, para un total de 900 jóvenes del municipio beneficiados.

“Hace dos años la IUB llegó a Baranoa gracias al trabajo conjunto con la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Educación y la universidad. Hoy somos la casa de la educación superior del departamento y vamos a seguir gestionando más cupos y becas gratuitas”, afirmó.