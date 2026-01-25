Las mujeres privadas de su libertad en la ciudad de Barranquilla están recibiendo una segunda oportunidad para transformar sus vidas. A través de un programa distrital, liderado por el alcalde Alejandro Char, esta población participó en un taller de confección donde se capacitan y adquieren habilidades técnicas para sus proyectos de vida.

En ese sentido, para esta temporada de Carnaval, cuando cientos de hacedores y artesanos plasman su talento en productos alusivos a la fiesta, las mujeres de este taller de confección también aportan sus creaciones y talento, como ha sido la elaboración de un vestuario para la reina del Carnaval 2026, Michelle Char, y accesorios que lucen carnavaleros.

Inclusive, uno de los aspectos más significativos del programa es que varias mujeres que en su momento hicieron parte del proceso, hoy regresan al taller como instructoras y líderes, acompañando a quienes inician este camino.

Según la administración distrital, esta iniciativa promueve un proceso de aprendizaje, y a su vez, fortalece el autoestima, el liderazgo y la confianza.

Es importante recordar que la primera dama del Distrito, Katia Nule, ha sido una impulsora de las creaciones de este grupo de mujeres y ha promovido su talento en distintas oportunidades.

El Distrito fue enfático en que esta experiencia se convierte en ejemplo de que la reinserción es posible cuando existen oportunidades reales y acompañamiento institucional.