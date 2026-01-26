La Gobernación del Atlántico también celebró el inicio de clases el pasado lunes. En los municipios del departamento, 107 mil estudiantes en las 86 instituciones educativas oficiales del departamento y sus 206 sedes, acompañados por 4.585 docentes, también regresaron a las aulas.

En la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima—en el municipio de Sabanagrande— estuvo el gobernador Eduardo Verano para recibir a los estudiantes y padres de familia. Durante su visita, el mandatario anunció una inversión de $100 mil millones de pesos para obras de infraestructura educativa, que incluye la construcción de seis nuevos colegios y el mejoramiento integral de sedes en todo el territorio.

“Hoy no solo regresamos a clases, hoy reafirmamos que la transformación educativa se nota. Lo vemos aquí donde estas niñas hablan inglés fluido, están en un ambiente maravilloso en el que se proyectan como mujeres líderes de sus procesos. Esto es generar transformación y cambios sostenibles en el tiempo”, expresó el gobernador.

Asimismo, durante el acto de apertura del año escolar, se entregaron en dicho colegio cinco nuevas aulas para educación inicial, destinadas a los grados de prejardín, jardín y transición, con una inversión de $1.000 millones.

Durante el evento, la rectora de la Escuela Normal, Hermana Gloria Marín, resaltó los avances en el fortalecimiento del bilingüismo, una de las apuestas estratégicas del departamento, y destacó que los estudiantes de grado 11 fueron los encargados de presentar el acto protocolario en español e inglés.

Maribel Castro Flores, secretaria de Educación del Atlántico, indicó que este año es crucial para la materialización de las políticas educativas del departamento que tienen componentes dirigidos no solo a los niños, si no a los docentes.

“La integralidad de la educación en el departamento del Atlántico es la obsesión número 1 de nuestro gobernador, por eso apuntamos a un desarrollo en el que todos caben. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para seguir consolidando resultados visibles como el hecho que ya nuestros colegios del sur empiecen a registrar en la categoría A y sigamos teniendo estudiantes de nuestros municipios y corregimientos en los primeros lugares de las pruebas Saber”, resaltó Castro Flores.

Sobre los cupos para los estudiantes que ingresan dijo que al finalizar la semana el número se incrementará porque hoy hay padres de familias matriculando a sus hijos.

“Hicieron tarde la tarea, pero acudieron a buscar su cupo y aquí en nuestros colegios recibimos a los niños con los brazos abiertos y con el PAE (Plan Escolar de Alimentación) en funcionamiento y cada vez más con alimentos elaborados en sitio y menos industrializados”, precisó la funcionaria de la Gobernación del Atlántico.

A su turno, el alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales Mora, destacó el hecho de que el inicio a clases sea la excusa perfecta para evidenciar todos los cambios que se ven en la infraestructura y la calidad de la educación primaria y media en el departamento.

“Estamos muy contentos porque los cambios son visibles. Recibimos al gobernador Verano con los brazos abiertos. Su visita es motivo de alegría porque siempre nos trae buenas noticias”, precisó la autoridad municipal.

Datos clave

Los logros del sector educativo en el Atlántico respaldan esta apuesta. Mientras que en Colombia cerca del 45% de los estudiantes que ingresan a grado primero no culminan grado 11, en el Atlántico esta cifra se reduce al 26% en el sector oficial. Además, la tasa de deserción escolar disminuyó del 2,30% al 2,23% entre 2023 y 2024.

En materia de calidad, el departamento alcanzó un puntaje global de 240 puntos en las Pruebas Saber 11 en 2025, con el 68% de los colegios mejorando su desempeño, y un hito histórico para el sur del Atlántico al lograr su primera institución en categoría A. De manera destacada, 11 estudiantes en condición de inclusión obtuvieron puntajes superiores a 300 puntos, entre 181 evaluados.

El gobernador también resaltó la inversión en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que en 2025 alcanzó los $53.771 millones, beneficiando a 48 mil estudiantes, y que para 2026 supera los $100 mil millones, ampliando la cobertura a 52 mil alumnos.

En educación inicial, 61 colegios adoptaron esta estrategia, con 8.703 estudiantes matriculados, de los cuales 6.419 están en transición y 2.320 en prejardín y jardín, consolidando la atención integral desde los primeros años.

A esto se suma un ambicioso plan de formación docente en segunda lengua, con 2.840 maestros evaluados en 2025 y la proyección de continuar en 2026, impactando positivamente a 3.810 niños, así como el reconocimiento al personal administrativo por lograr cerrar 2025 con una matrícula del 91% antes de finalizar el año.

Finalmente, este año continua la estrategia ‘Mi Colegio Bacano’, que promueve la corresponsabilidad, la sostenibilidad integral y el sentido de pertenencia, para que cada institución educativa sea un verdadero segundo hogar.