A través de muestras culturales y deportivas, la Alcaldía de Barranquilla dio apertura a las clases de todos los colegios públicos del Distrito. La celebración de este nuevo calendario académico se realizó en la Institución Educativa San Luis, la cual está ubicada en el sector Las Gardenias.

Este colegio, que alberga una población vulnerable debido a las problemáticas de convivencia en la urbanización, tiene 2.750 estudiantes y cuenta con más de diez programas: matemáticas, lectura, bilingüismo, ciencias, arte, deporte, convivencia escolar, ciencias naturales, robótica y, adicionalmente, cultura.

“(Los programas) demuestran lo que el alcalde Alejandro Char ha querido para nuestra ciudad: una educación integral y de calidad, que le brinde herramientas a estos jóvenes para que puedan seguir transitando por su proyecto de vida, porque aquí está realmente el eje transformador de Barranquilla", mencionó a EL HERALDO Paola Amar, secretaria de Educación de Barranquilla.

A su turno, Nayives Charris Silva, rectora del colegio, indicó que, a pesar del contexto social que los estudiantes enfrentan, la institución trata de brindarle un abanico de oportunidades.

“Estos muchachos, aunque están en una zona vulnerable, cuentan con esta institución que les da muchas oportunidades para avanzar, para seguir adelante y para construir su propio futuro”, indicó la rectora.

Panorama en el Distrito

En total, 156 instituciones educativas públicas de Barranquilla dieron inicio a las clases este lunes, dándole la posibilidad a 195.000 niños y niñas el retorno a las aulas.

La funcionaria de la Alcaldía indicó que este 2026 las expectativas son altas, ya que desde la administración Distrital se seguirá consolidando el proyecto educativo de calidad.

Para este nuevo año, las energías seguirán puestas en la política de bilingüismo, los temas de tecnología, convivencia y la articulación con la educación superior, la cual hace parte de la estrategia de tránsito a la educación superior.

Esta iniciativa incluye programas como IUB al Barrio, que ha aumentado en un 263 % su número de estudiantes, con más de 6.000 cupos entre esta modalidad y la UIB regular.

Además, se ofrecen becas como Riwi y Beca Tu Vida con los 50 mejores puntajes del Saber 11, que en 2026 garantizarán estudios universitarios en cualquier carrera, incluida Medicina.

Caravanas Escolares por la Vida

Tal como se tenía planeado, las Caravanas Escolares por la Vida de la Alcaldía acompañaron el regreso a clases en 70 instituciones de la ciudad.

“Priorizamos 70 instituciones dentro de Entornos Escolares Seguros, con acompañamiento permanente, capacitaciones y prevención para docentes, estudiantes y familias”, informó la administración Distrital en X.

Esta iniciativa tiene como objetivo las rutas de atención y realizar campañas de prevención de hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Asimismo, están conformadas por funcionarios de la Secretaría Distrital de Educación, Oficina para la Seguridad y Convivencia, Policía, Ejército y Fiscalía.

“Nuestro Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia estará presente y activo en las instituciones educativas. No venimos solo a vigilar, venimos a trabajar con ustedes a través del programa ‘Abre tus Ojos’ y nuestra estrategia PAIS (Patrulla de Atención a la Infancia Segura)”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo.