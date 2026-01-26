La comunidad de barrio Bendición de Dios, en la ciudad de Bucaramanga, aún no salen del asombro por un violento caso de maltrato intrafamiliar que dejó una persona muerta y dos adultos mayores heridos.

Se conoció que durante la noche de este domingo 25 de enero, se registró una fuerte discusión en una vivienda de la manzana 74 – en el sector antes mencionado – donde residían Luisa Antequera Llanes, de 63 años y Miguel Ángel García Castro, de 86, quienes fueron atacados por su propio hijo.

El agresor fue identificado como José David García Antequera, de 35 años, quien ocasionó graves heridas en diferentes partes del cuerpo a sus padres con un machete.

En medio del ataque, los gritos de auxilio de los adultos mayores alertaron a la comunidad, la cual reaccionó por su cuenta y logró detener a José David.

Según información preliminar, García Antequera fue encontrado por las autoridades a las afueras de una vivienda, atado de manos y con múltiples golpes ocasionados con objetos contundentes, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Local del Norte, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Ante este caso, las autoridades lamentaron los hechos ocurridos con la familia García Antequera así como también el actuar por mano propia de algunos vecinos del sector.

“Esta persona atentó contra sus padres, ambos de la tercera edad. Los habitantes del barrio lo sacaron de la residencia, lo amarraron, lo golpearon y le quitaron la vida. Totalmente reprochable tanto la primera agresión como la toma de justicia por mano propia en el barrio”, dijo el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que José David presentaba dos anotaciones por los delitos de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Se conoció que el hoy fallecido había sido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por un primer intento de agresión contra sus padres.

Además, las autoridades señalaron que lograron la captura de otro hombre, quien es señalado de participar en el ataque contra José David, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Por su parte, los dos adultos mayores reciben atención médica debido a las graves heridas en cabeza, cuello y extremidades.