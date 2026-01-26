El presidente Gustavo Petro advirtió apenas hace algunos días que el Gobierno debería dejar de implementar la metodología que usa la ONU para monitorear los cultivos ilícitos en el país. Según sus palabras, las cifras que muestra Naciones Unidas no reflejan la realidad del país.

“Esas cifras, que muestran un país inundado de cocaína, casi desatan una guerra”, publicó el presidente Petro en su cuenta de X al respecto. Otros entes gubernamentales han argumentado que esas cifras han hecho que se construya una narrativa en contra del mandatario nacional y de su Gobierno en lo que refiere a la lucha contra el narcotráfico por parte de Donald Trump y su administración en Estados Unidos.

“El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros. Dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno no lo volverá a usar”, publicó Petro. Agregó en el mismo mensaje que Colombia ha entregado a la DEA “todos los estudios con diferentes metodologías” y que “todos muestran” que la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca se ha reducido a cero.

Ahora, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, este lunes 26 de enero, se refirió al mismo tema, asegurando que se evalúa la verificación y monitoreo de cultivos ilícitos por parte del Parlamento Europeo.

“Si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también en diálogo con Estados Unidos… Estamos en conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, declaró Idárraga.

En su último informe, publicado el 18 de octubre de 2024, la UNODC afirmó que Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de cultivos de coca y advirtió que la producción potencial de cocaína pura aumentó un 53 % entre 2022 y 2023.