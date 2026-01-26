Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, anunció este lunes un paquete de medidas urgentes y drásticas para frenar la extorsión desde las cárceles, durante el acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El alto funcionario advirtió que los directores que toleren irregularidades serán removidos de sus cargos. Además, indicó que desde este lunes, le ordenó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) el bloqueo efectivo de señales celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada.

“Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va. El presidente Petro y este ministerio no están dispuestos a seguir tolerando este tipo de prácticas, menos en un contexto electoral que genera mayor presión y zozobra”, enfatizó.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que el Gobierno nacional no seguirá tolerando fallas, desorden ni complicidades al interior del sistema penitenciario, y confirmó que el bloqueo de señales celulares en varios establecimientos carcelarios comenzará de inmediato. ”No puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”, dijo.

Sobre las denuncias hechas desde El Salvador, el ministro de Justicia manifestó: “No podemos permitir que el flagelo de la extorsión se naturalice en Colombia y mucho menos que se expanda a Centroamérica”, añadió.

Idárraga señaló además que se adelantarán las investigaciones del caso y que habrá contacto con el país centroamericano para saber si efectivamente se está presentando este fenómeno de la extorsión y, de ser así, cómo se asumirán las responsabilidades.

El ministro también se refirió a los recientes atentados y asesinatos contra funcionarios del INPEC, señalando que existe una conexión directa entre el delito intramural y la violencia contra el personal penitenciario. “No puede ser que no haya una conexión entre el delito dentro de la cárcel y el atentado por fuera contra el personal directivo y de custodia”, aseguró.

“Yo quiero escuchar la voz de los sindicatos. No podemos hacer oídos sordos”, dijo el minjusticia sobre abrir un espacio de diálogo directo con los sindicatos del Inpec.