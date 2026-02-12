Durante la temporada de Carnaval, entre los días 14 y 17 de febrero, la empresa Air-e mantendrá habilitado todos sus canales virtuales para la atención a usuarios.

Estos canales para la atención de los usuarios son el Contact Center, la línea 115 (marcando desde cualquier teléfono fijo o móvil), Oficina Virtual y el chat de Whatsapp +57 (313) 430 0000.

En lo que respecta a la atención en oficinas comerciales de manera presencial en la ciudad, estas solo abrirán hasta este viernes en su horario habitual, es decir, de 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

No obstante, para el caso del punto que se encuentra ubicado en el Centro Comercial Americano, la apertura se dará desde las 8:00 a.m.

De esta manera, la compañía activará un plan de contingencia y mantenimiento, con brigadas técnicas especializadas adicionales, para garantizar el servicio de energía en el cumbiódromo de la Vía 40, donde se desarrollarán importantes desfiles como La Batalla de Flores, Gran Parada de Tradición y Gran Parada de Comparsas.

Además, desarrollará trabajos preventivos a las festividades, liderados por la Gerencia de Mantenimiento, que ha incluido labores de lavado, adecuación de redes, poda de árboles, retiro de postes en desuso, cambio de elementos eléctricos, termografías y ajuste de protecciones.

Por otro lado, este plan de acción se concentrará también en la carrera 44, donde tomará lugar la Batalla de Flores ‘Sonia Osorio’; sumado a la calle 17 con el Carnaval del Suroccidente y los alrededores del Estadio Romelio Martínez, teniendo en cuenta los eventos de Coronación y Metroconcierto; en los que, además, estará desplegado un dispositivo especial con las autoridades locales y organismos de socorro.

Recomendaciones

Con el ánimo de garantizar el goce y disfrute de los eventos del Carnaval de Barranquilla, la empresa reiteró el llamado a los grupos folclóricos y participantes de los desfiles para que eviten el uso de serpentinas metalizadas, las cuales podrían poner en riesgo el suministro eléctrico.

La compañía de servicios públicos explica que estos elementos, al tener contacto con las redes de energía, generarían fallas y, por ende, interrupciones en el suministro, dificultando la realización de desfiles, bazares, conciertos, entre otros.

Entretanto, en los diferentes municipios del Atlántico también se han programado jornadas de mantenimiento preventivo, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico durante las fiestas de carnaval.