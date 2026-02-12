La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer este jueves que la ciudad fue distinguida con el título de ‘World Best Creative Destination’ (Mejor Destino Creativo en el mundo) en los Creative Tourism Awards, el máximo reconocimiento internacional a los destinos que lideran un modelo de turismo basado en la creatividad, la cultura y el desarrollo sostenible.

Los Creative Tourism Awards, creados en 2014 por la Creative Tourism Network, reconocen a destinos, proyectos y empresas que impulsan un turismo creativo, sostenible y basado en experiencias auténticas y participativas.

La Creative Tourism Network, organización global especializada en este modelo, trabaja en alianza con organismos como UN Tourism (OMT), UNESCO y GIZ, así como con ministerios y entidades culturales de distintos países, fortaleciendo la proyección internacional de iniciativas locales.

Sobre el reconocimiento, el alcalde Alejandro Char, manifestó: “Barranquilla fue reconocida como el Mejor Destino Creativo del mundo en los Creative Tourism Awards. Este premio resalta el desarrollo sostenible, la creatividad y una oferta turística que está conectada con nuestra identidad local”.

El burgomaestre destaco los escenarios que han sido clave para este reconocimiento: “Como el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y el Carnaval de Barranquilla, demostramos que aquí la cultura se transforma en desarrollo social. Además, nuestro Carnaval también fue ganador en los Caribbean Creative Tourism Awards del Programa Transcultura de la Unesco. Hoy estamos al lado de territorios como Nueva Orleans, Salvador de Bahía, Kingston, Boston y Florencia. ¡Barranquilla está a otro nivel!”, publicó en su cuenta de X.

Esta distinción posiciona a la ciudad como referente global de turismo creativo, al destacar el compromiso con la creatividad como pilar del desarrollo, la vitalidad cultural y la participación comunitaria. El jurado internacional resaltó la capacidad de Barranquilla para “armonizar patrimonio e innovación, el dinamismo de sus industrias creativas y su modelo de turismo cultural inclusivo, que conecta de manera auténtica a visitantes y comunidades”.

El alcalde Alejandro Char celebró este galardón para la ciudad y los barranquilleros: “Hoy Barranquilla le habla al mundo. Este es más que un premio, es un reconocimiento a nuestra identidad, a nuestra gente y a una manera de entender el desarrollo desde la cultura, la creatividad y la participación de nuestras comunidades. Este galardón nos posiciona como referente global de un modelo de turismo que se basa en vivirlo, sentirlo y construirlo junto a nuestra gente”.

El reconocimiento se otorga en una edición histórica de los Creative Tourism Awards, en la que el jurado internacional evaluó 223 candidaturas de 28 países, reflejando la consolidación del turismo creativo como un modelo adaptable y alineado con los retos contemporáneos.

Entre los criterios de selección está la originalidad de las experiencias, la capacidad de consolidar ecosistemas creativos locales y la integración efectiva de principios de sostenibilidad, así como la generación de valor para las comunidades y la cocreación entre residentes y visitantes.

Valor del Carnaval

Esta edición también estuvo marcada por una colaboración destacada con el Programa Transcultura de la UNESCO, lanzando los Caribbean Creative Tourism Awards, creados para poner en valor la riqueza y diversidad de los ecosistemas creativos y sostenibles del Caribe, en el que Carnaval de Barranquilla fue ganador.

El jurado destacó su papel ejemplar en la creación de un ecosistema alineado con los principios del turismo creativo y del desarrollo cultural sostenible. En el anuncio oficial se destacó: “Este reconocimiento celebra la capacidad única del Carnaval para transformar la expresión cultural en una plataforma de inclusión social, emprendimiento creativo y proyección internacional. Sus esfuerzos continuos por salvaguardar las tradiciones, al tiempo que fomentan la creatividad contemporánea, constituyen un referente inspirador para organizaciones culturales de todo el mundo”.

En ediciones anteriores, el galardón a Mejor Destino Creativo ha distinguido a ciudades y territorios que hoy son referentes mundiales en cultura, identidad y experiencias innovadoras como Nueva Orleans, Luisiana, EE. UU (2025); Salvador de Bahía, Brasil (2024); Kingston, Jamaica (2023); Boston, Estados Unidos (2022); Florencia, Toscana, Italia (2021); Creative Switzerland, Suiza (2018), entre otras.