En aras de garantizar la seguridad de los turistas locales y extranjeros que llegan a la ciudad para pasar y disfrutar de sus vacaciones durante la Semana Santa, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha informado que, en coordinación con el plan que vienen ejecutando las autoridades nacionales, continúan desarrollando acciones preventivas en la zona hotelera del distrito.

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Entre estas, de acuerdo con lo informado, se están llevando a cabo jornadas de información para entregar recomendaciones a turistas y residentes, teniendo en cuenta el incremento de visitantes durante la Semana Mayor, promoviendo medidas de autoprotección para prevenir el hurto en sus diferentes modalidades.

Cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla

En medio de esta estrategia, los uniformados brindan orientación sobre comportamientos seguros, además de socializar los canales de denuncia frente a casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, así como hechos delictivos que puedan afectar la tranquilidad de propios y visitantes.

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Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que “con estas acciones buscamos fortalecer la seguridad en los sectores de mayor afluencia turística, invitando a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención y a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la integridad de las personas”.

Cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de garantizar una Semana Santa segura, promoviendo entornos confiables y el respeto por la convivencia en todos los espacios de la ciudad; por lo cual, además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva.