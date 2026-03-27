En alianza con la Universidad del Norte y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Air-e informó este viernes que liderará el Primer Congreso Nacional de Transición Energética Justa y Adaptación al Cambio Climático realizado por un operador de red.

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La iniciativa surge como un espacio que reunirá a autoridades del sector energético, representantes del Gobierno nacional, empresarios, académicos y organizaciones sociales para analizar los retos y oportunidades del país frente a la transformación del modelo energético.

El encuentro se llevará a cabo los días 15 y 16 de abril de 2026 en el campus de la Universidad del Norte, y contará con la participación de representantes de los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente; Vivienda Ciudad y Territorio, Ciencia Tecnología e Innovación, Departamento Nacional de Planeación, Creg, Ipse, Upme, Fenoge, entre otros.

Igualmente, están invitados los representantes de entidades nacionales, organismos técnicos, cooperación internacional y expertos en energía, ambiente y desarrollo territorial.

“En las jornadas programadas participarán líderes institucionales de la Superintendencia de Servicios Públicos; Universidad del Norte y Air-e, quienes ofrecerán su visión sobre los retos de la transición energética en Colombia”, reseñó la empresa.

“Este congreso ha sido concebido como un espacio académico, institucional y técnico de articulación multisectorial, orientado a debatir los principales desafíos de Colombia en materia de transición energética, sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático”, remarcó.

Durante la primera jornada se desarrollará una plenaria con la participación de entidades del sector energético y autoridades del Gobierno nacional, en la que se abordarán temas como la arquitectura institucional para la transición energética en Colombia, la garantía del servicio público en el nuevo contexto energético y el futuro energético-ambiental del país.

En la segunda jornada, la agenda se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos: ambiental, económico-regulatorio, social y técnico, con paneles, conferencias y espacios de capacitación orientados a fortalecer las capacidades institucionales y territoriales para avanzar en la implementación de energías limpias y modelos energéticos sostenibles.

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“Para Air-e este congreso representa una oportunidad clave para promover el diálogo entre el Estado, el sector productivo, la academia y las comunidades, con el objetivo de construir soluciones que permitan avanzar hacia un sistema energético más sostenible, resiliente e inclusivo para Colombia”.

Este evento que impulsa la transformación energética del país es de acceso gratuito para los interesados con previa inscripción en el siguiente link.