Durante la LXVII Asamblea Regional de Afiliados de Camacol, la Alcaldía de Barranquilla firmó el Decreto No. 0158 de 2026 con el cual se actualizaron los montos del subsidio distrital ‘Mi Techo Propio’ con el propósito de que más familias cumplan su sueño de tener vivienda.

El alcalde Alejandro Char informó que en este 2026 el Distrito tendrá 2.500 subsidios para la compra de vivienda nueva VIP y VIS, con una inversión cercana a $100 mil millones.

“Aquí dejamos la cuota inicial para que quienes más lo necesitan puedan comprar su casa propia. En la Asamblea de @CamacolAtl firmamos el decreto que continúa diciéndole sí a la compra de vivienda para nuestra gente, con el subsidio distrital Mi Techo Propio. La vivienda es dignidad, es calidad de vida para las familias”, dijo Char.

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El mandatario destacó su liderazgo con una política pública que no solo facilita el acceso a vivienda, sino que impulsa el desarrollo económico y reduce brechas sociales. “Hay que entender que la vivienda es una necesidad de la gente. Y si no la hacen quienes lo saben hacer, la gente termina en cualquier esquina, al lado de un arroyo, en un suelo no apto, en suelos que se deslizan, sin servicios públicos. La vivienda es mucho más que tres habitaciones, la vivienda es mucho más que una sala de un comedor. La vivienda es dignidad”.

El alcalde manifestó que el programa distrital ha demostrado que la articulación entre el sector público y privado sí genera resultados.

“En nuestro primer año de Gobierno prometimos que íbamos a hacer 10.000. Ya llevamos más de 3.600 viviendas subsidiadas en Barranquilla, con estas 2.500 superamos las 6.000 y para el 2027 ya estamos haciendo todos los esfuerzos presupuestales para llegar mínimo a una cifra de 10.000 viviendas subsidiadas en Barranquilla en el cuatrienio”.Es importante destacar que ‘Mi Techo Propio’ ha tenido un impacto directo en la equidad: el 66% de los hogares beneficiarios tiene ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, evidenciando una focalización efectiva hacia quienes más lo necesitan.

Más detalles

El Distrito mantiene un esquema flexible de subsidios de vivienda diseñado para responder a las realidades económicas de los hogares y facilitar el acceso a soluciones habitacionales. Dentro de este modelo se contempla el subsidio concurrente, que funciona como un complemento a los subsidios nacionales o a los otorgados por las cajas de compensación.

En este caso, los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, aproximadamente hasta $3.501.810, podrán recibir un subsidio de $14.961.000. Por su parte, los hogares con ingresos entre dos y cuatro SMMLV, equivalentes a un rango aproximado entre $3.501.810 y $7.003.620, tendrán acceso a un subsidio de $11.968.800.

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Asimismo, se contempla el subsidio no concurrente, que corresponde únicamente al aporte distrital. Para viviendas tipo VIP, los hogares con ingresos de hasta cuatro SMMLV (hasta $7.003.620) podrán recibir un subsidio de $44.883.000. En el caso de viviendas tipo VIS, los hogares con ingresos de hasta dos SMMLV (hasta $3.501.810) podrán acceder a un subsidio de $37.402.500, mientras que aquellos con ingresos entre dos y cuatro SMMLV podrán obtener un subsidio de $29.922.000.

Adicionalmente, el Distrito mantiene el subsidio a la cuota del crédito hipotecario o leasing habitacional, una medida que representa un alivio directo al bolsillo de las familias al reducir el valor de los pagos mensuales. En este sentido, los beneficiarios de vivienda VIP recibirán un apoyo mensual de $375.000, mientras que para vivienda VIS el subsidio será de $600.000 mensuales.

Este beneficio aplica para modalidad no concurrente, es complementario al subsidio inicial, puede renovarse según cumplimiento de requisitos y disponibilidad y estará vigente hasta 2027.

Barranquilla crece 4,6 veces más rápido que el país, posicionándose como un caso de éxito en política pública de vivienda. “Barranquilla está a la altura de Cali en número de viviendas que se construyen VIP, VIS y no VIS, con casi 12.000. El 2025 fue un gran año, casi a la altura de Cali que es el doble de nosotros. Muy por encima de Medellín y solo debajo de Bogotá”, aseguró el alcalde Char. Además, por cada vivienda construida se generan más de 4 empleos entre directos e indirectos, consolidando al sector como uno de los principales dinamizadores del empleo urbano.