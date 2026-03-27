La transformación del mercado La Magola continúa avanzando en Barranquilla. Durante una reciente visita de inspección, el alcalde Alejandro Char revisó el estado de las obras en este tradicional punto comercial, que hace parte del proceso de recuperación de los mercados públicos de la ciudad.

El proyecto, ubicado en la calle 30 entre carreras 42 y 43, contempla la modernización física del mercado con la construcción de cubierta, adecuaciones en la estructura de soporte, cambio de pisos, así como la intervención de los sistemas eléctricos e hidrosanitarios y el cerramiento perimetral.

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De acuerdo con el mandatario, la intervención busca dignificar las condiciones en las que durante años han trabajado cientos de comerciantes, al tiempo que se mejora la experiencia de quienes visitan el lugar para abastecerse o consumir productos locales.

A través de sus redes sociales, Char destacó que la obra hace parte de una apuesta más amplia por la recuperación de los mercados públicos, con espacios más organizados, accesibles y acordes con las necesidades actuales de la ciudad.

¡Nuestros mercados públicos tendrán una Magola a otro nivel!



Sobre la calle 30 con carrera 43, al lado de El Playón, estamos transformando este importante mercado de nuestra ciudad, que dignificará la labor de quienes por años han hecho de este lugar su vida y el sustento de sus… pic.twitter.com/HwWB7NeICP — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 26, 2026

“Será de dos niveles, con plazoleta de comidas, zonas verdes y rampas inclusivas para que todos puedan recorrer, comprar y disfrutar”, señaló el alcalde, al referirse al nuevo diseño del mercado.

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El proyecto contempla una inversión superior a los $27.500 millones y la adecuación de más de 300 locales comerciales, además de la generación de entre 500 y 600 empleos asociados a su ejecución.

En ese sentido, el mandatario resaltó que estas obras buscan impactar no solo la infraestructura, sino también la calidad de vida de quienes dependen de la actividad comercial en este sector.

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La recuperación de La Magola se suma a otras intervenciones que se adelantan en el Centro de Barranquilla, como parte de una estrategia de revitalización que incluye mercados como Gran Bazar, El Playón, Robertico y San Nicolás.

Con estos trabajos, el Distrito busca consolidar estos espacios como puntos clave de la dinámica económica y social de la ciudad, manteniendo su tradición comercial, pero en condiciones más dignas y organizadas para comerciantes y visitantes.

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