La Universidad del Norte informó que dos egresados del Doctorado en Educación fueron reconocidos entre los mejores educadores del país tras obtener el National Teacher Prize Colombia 2025, un galardón que destaca a maestros y directivos docentes que impulsan innovaciones pedagógicas con impacto en sus comunidades.

Los reconocimientos fueron otorgados a la docente Yanilis Romero, quien ocupó el primer lugar en la categoría Maestro que transforma, y al directivo Wilman Enrique Pérez Benítez, quien se ubicó en el tercer puesto en la categoría Directivo docente que inspira.

Es importante destacar que el premio busca destacar el trabajo de maestros y directivos que, desde sus instituciones, desarrollan estrategias que mejoran los procesos de enseñanza y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

La convocatoria, que en su primera edición reunió más de 220 propuestas de todo el país, permitió identificar iniciativas que están marcando la diferencia en la educación colombiana mediante el uso de metodologías innovadoras.

Uno de los proyectos mejor valorados fue el liderado por Yanilis Romero, quien diseñó una estrategia pedagógica que integra el aprendizaje del inglés con la educación STEM, promoviendo el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas junto con competencias comunicativas.

La propuesta, denominada STEMGLISH + H, se basa en el aprendizaje por proyectos y busca motivar a los estudiantes mediante experiencias educativas más dinámicas y conectadas con los retos actuales.

Además, el proyecto ha permitido la creación de redes de trabajo colaborativo entre instituciones educativas y organizaciones académicas, ampliando las oportunidades de formación para los estudiantes.

Por otra parte, Wilman Enrique Pérez Benítez fue reconocido por su trabajo como rector, donde ha impulsado procesos orientados al fortalecimiento académico y a la preparación de los estudiantes para su futuro profesional.

Su gestión se ha enfocado en mejorar los resultados académicos, fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y generar alianzas que permitan a los estudiantes acceder a más oportunidades educativas.

Entre sus principales iniciativas se encuentra un programa enfocado en preparar a los estudiantes para las pruebas Saber 11 y facilitar su ingreso a la educación superior, fortaleciendo así sus proyectos de vida.

La ceremonia de premiación se realizó en marzo de 2026 y reunió a docentes y líderes educativos de diferentes regiones del país, quienes compartieron experiencias sobre innovación y calidad educativa.

Los ganadores también fueron invitados a formar parte de una red de innovación educativa que busca fortalecer el intercambio de conocimientos y promover nuevas prácticas pedagógicas.

Desde la Universidad del Norte resaltaron que este tipo de reconocimientos reflejan la importancia de la formación avanzada en educación para fortalecer el liderazgo académico y promover cambios positivos en el sistema educativo.