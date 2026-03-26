Con la autorización del Consejo Nacional Electoral y respondiendo a las dudas y preocupaciones por los riesgos latentes en el proceso electoral colombiano, nació la iniciativa ‘Participa y Cuida tu Voto Colombia’, un colectivo perteneciente a la Corporación DemocraTIA, que se propone hacer el seguimiento y e identificar los riesgos del proceso electoral en Colombia durante el 2026.

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Según la definición de la iniciativa, ‘Participa y Cuida tu Voto Colombia’ es una gran comunidad de ciudadanos, gremios y organizaciones de la sociedad civil que se han unido con un solo propósito: “asegurar que el resultado de las elecciones de 2026 sea el reflejo exacto de lo que cada colombiano depositó en las urnas”.

El reconocido abogado y profesor de derecho, Carlos Coronel, es el vocero de la entidad, y detalló el objetivo detrás de la recién confirmada colectividad: “Es una comunidad, una congregación, un movimiento inédito en Colombia que se crea de la mano de una actividad muy importante nacida de manera imparcial, de manera transparente de la sociedad civil. Nace como un querer ciudadano de colombianos que piensan que a través de un instrumento que la ley permite para la vigilancia de los procesos electorales la creación de corporaciones o entes de la sociedad civil y este fue el caso que en enero varios ciudadanos tomaron esa decisión”.

En ese sentido, la comunidad se basará en tres pilares, el primero de ellos es la tecnología de punta como parte de una “red conectada con herramientas digitales de última generación para documentar y reportar el proceso electoral en tiempo real, desde cualquier rincón del país”.

Así mismo, apuntarán a la capacitación de alto nivel donde se les dará el conocimiento necesario para que “comprendan el proceso electoral y sepan exactamente cómo proteger la transparencia de la jornada, con el respaldo de un equipo de expertos con más de 20 años de experiencia”.

Finalmente, lo que denominan la defensa de las instituciones con “la participación fortalece la democracia y asegura que la transparencia sea una tarea de todos, no solo de unos pocos”.

Coronel apuntó que la iniciativa nació por los riesgos electorales: “No solo en estas elecciones sino en todas. Entonces cuando se constituye la corporación en su objeto claramente se establecen unas actividades importantísimas conexas a las labores de observación que es la educación y brindar con herramientas de altísima tecnología y de punta elementos e instrumentos a todos los actores del proceso electoral para que en su conjunto puedan acceder a estas herramientas y plataformas que la corporación brinda para que hagan mejor su tarea”.

En ese sentido, Coronel destaca que “los procesos electorales tienen métodos de saneamiento. No son perfectos, por eso hay testigos electorales que pueden hacer reclamaciones y estás pueden ser respondidas por los jurados por eso hay comisiones escrutadoras donde los votos ya formalmente se consolidan y existen también instancias donde los testigos y los abogados pueden presentar reclamaciones para ir saneando y depurando el proceso hasta la declaratoria de elección final”.

Para Coronel, las elecciones en Colombia, pese a sus fallos y los riesgos de delitos que son en su mayoría de actores extornos, tienen herramientas de control que los ciudadanos deben aprovechar: “Lo que quiero decir es que el proceso electoral colombiano no obstante ser muy manual es abierto y es eminentemente y absolutamente garantista porque le da garantías a todos los actores y la información está abierta y al público entonces en ese sentido pienso que los riesgos cada día son menores, y son externos, por fuera del proceso electoral”.

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Finalmente ratificó la invitación a los ciudadanos, quienes e pueden vincular mediante su página web: “La invitación es a que se congreguen, conozcan la oferta de productos, de servicios, obviamente esto no es algo comercial y lo que estamos ofreciendo es una labor cívica eminentemente ciudadana, para que se vinculen con nosotros a conocer más de cerca cómo funciona y cómo opera el proceso electoral para que puedan ejercer el rol que cada uno desea de manera clara y responsable”, cerró.

Tras el proceso de observación, esta comunidad publicará un informe donde dará a conocer los detalles de la veeduría, así como alternativas de mejoramiento para los procesos.