La Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia tomó la decisión de clausurar las piscinas de la sede norte de la Universidad del Atlántico debido a “visibles” condiciones de insalubridad.

La decisión fue adoptada este jueves tras una visita de inspección que fue adelantada tras ser notificados por la Secretaría de Salud del Atlántico frente a una serie de denuncias por parte de la comunidad estudiantil.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

La secretaria de Salud municipal, Greisy Rodríguez Escalante, expuso que la dependencia activó al equipo de saneamiento básico, que realizó una inspección en el lugar.

Durante la visita se verificó, en primera instancia, que las condiciones observadas coincidían con lo reportado en las evidencias, por lo que se procedió a la toma de muestras de agua para su análisis.

Leer más: Por caso de la ‘Casa de los Gatos’, Centro de Bienestar Animal solo atenderá emergencias vitales

Sin embargo, la funcionaria precisó que, más allá de los resultados de laboratorio, la evaluación inicial permitió determinar que las piscinas no cumplían con las condiciones necesarias para el uso público.

A esto se sumó la revisión de requisitos documentales y normativos exigidos para este tipo de escenarios, cuyo nivel de cumplimiento —según indicó— derivó en la decisión de cierre total.

Tras la medida, la autoridad sanitaria estableció un plan de mejoramiento que deberá ser implementado por la institución para corregir las falencias detectadas.

Mientras tanto, se realizarán visitas periódicas para verificar el cumplimiento de las disposiciones y garantizar que las piscinas permanezcan cerradas hasta que se subsanen las condiciones.

Denuncia estudiantil

Esta situación fue advertida por la representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario, Rosa María Castillo Cantillo, quien expuso que el deterioro de las piscinas tiene relación con la falta de mantenimiento adecuado.

“Las aguas se han puesto verdes y han venido personas a echarle cloro sin tener especialización en esas labores”, señaló la estudiante, al tiempo que indicó que elevó denuncias ante distintas entidades tras evidenciar posibles irregularidades.

A esto se suma el análisis de un experto en tratamiento de agua, quien en diálogo con EL HERALDO explicó que la ausencia de un sistema de cloración en funcionamiento impide garantizar la eliminación de bacterias en el agua, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud.

El especialista detalló que la presencia de bacterias coliformes —cuando es confirmada mediante análisis microbiológicos— indica contaminación, lo que hace que el agua no sea apta para el consumo ni para actividades humanas.

Leer más: Distrito evidencia “graves condiciones sanitarias y estructurales” en la ‘Casa de los Gatos’

Sobre las piscinas, indicó que la proliferación de algas es una señal de fallas graves en el tratamiento del agua, asociadas a una desinfección inadecuada, y que en estos casos la clausura inmediata es la medida correspondiente para prevenir riesgos sanitarios.

Asimismo, advirtió que no es viable garantizar condiciones seguras mediante mantenimiento manual en piscinas de gran tamaño, ya que estos sistemas requieren operación técnica continua para asegurar la calidad del agua.

Leer más: Nace ‘Participa y Cuida tu Voto Colombia’: la red de observadores nacionales de la Corporación DemocraTIA