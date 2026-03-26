El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que hasta el 15 de mayo de 2026 estará habilitado el proceso de preinscripción para los estudiantes que deberán presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT durante el segundo semestre del año.

Estas evaluaciones, que son requisito obligatorio de grado, están dirigidas a estudiantes de programas profesionales, técnicos y tecnológicos que hayan cursado por lo menos el 75 % de los créditos académicos.

La entidad hizo un llamado a las Instituciones de Educación Superior (IES) para que acompañen este proceso y promuevan la inscripción oportuna de sus estudiantes, teniendo en cuenta la importancia de estas pruebas como herramienta para medir la calidad de la educación superior y el desarrollo de competencias necesarias para el ámbito laboral.

Según informó la directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, este proceso busca fortalecer la evaluación de la educación superior mediante el trabajo conjunto con las universidades e instituciones educativas.

“Una de nuestras premisas es, desde el Icfes, reforzar la evaluación de la educación superior con base en la transparencia y el trabajo conjunto. Por eso es clave que las Instituciones de Educación Superior impulsen la preinscripción de sus estudiantes. La evaluación no debe quedar al margen: tiene que integrarse a los proyectos educativos, guiar decisiones, propiciar análisis de calidad y afianzar nuestro compromiso con la formación de los futuros profesionales”, aseguró la funcionaria.

Explicó que el proceso de registro y recaudo ordinario para los estudiantes pre inscritos será hasta el viernes 15 de mayo. Mientras el registro y recaudo extraordinario irá del martes 19 de mayo al viernes 12 de junio. La publicación de citaciones se realizará el viernes 21 de agosto. Los certificados de asistencia a la prueba los podrán consultar desde el lunes 28 de septiembre y los resultados individuales podrán descargarse desde el martes 22 de diciembre de 2026 en el sitio web del Icfes.

Las pruebas evaluarán competencias genéricas como: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Así mismo, algunos estudiantes de algunos programas tendrán una sesión de prueba específica, que es obligatoria.

La prueba Saber Pro, además de ser requisito de grado, es un instrumento estandarizado que permite medir la calidad de la educación de las Instituciones de Educación Superior - IES y brinda información útil a los evaluados en términos del desarrollo de competencias importantes para el mundo laboral. En el caso de las IES, les permite revisar la calidad de sus programas académicos. El examen Saber Pro también es relevante para la toma de decisiones de política pública en materia educativa.