Ninguno supo cómo lo hizo, pero el canino de mirada desubicada y tez negra logró escapar de un robusto operativo que emprendieron las autoridades de Barranquilla en la conocida ‘Casa de los Gatos’, durante el pasado jueves.

Se escabulló entre los funcionarios y atravesó fácilmente su delgado cuerpo por las vallas metálicas que impedían el paso. Detrás suyo lo perseguían. Él siguió su paso.

“¡No lo dejen escapar!”, mascullaron a lo lejos. No obstante, el perro corrió rápidamente y escapó de todos, incluso de la decadente vivienda que se había convertido en su hogar.

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Todo lo que rodea y conforma a esta vivienda ubicada en la carrera 46 con calle 93 está marcado por el deterioro y la turbiedad. En esta casa no hay un rincón de limpieza, mucho menos de sensatez.

La Alcaldía de Barranquilla —a través de la Secretaría de Gobierno y otras dependencias, junto con la Policía Ambiental, unidades de Bomberos, Personería, Defensoría, Air-e, Triple A, entre otras entidades— evidenció graves condiciones sanitarias y estructurales en esta vivienda que por años afectó la convivencia, la movilidad y la salubridad del sector.

En principio iniciaron con las labores de poda, ya que las propietarias instalaron maleza en la entrada de forma voluntaria. Posteriormente, ingresaron al inmueble: durante aproximadamente más de cinco horas las autoridades no dejaron de sacar perros y otros animales. Hasta el corte de esta edición, se supo que fueron más de 100 animales rescatados: 92 perros, 8 gatos y un loro.

Sin embargo, lo que sorprendió a vecinos y a ciudadanos fueron las docenas de carros de compra de la Olímpica, la cual se encuentra al lado de la casa.

Una vivienda turbia

Según relatos de algunos funcionarios, en la ‘Casa de los Gatos’ no había un solo espacio en el que se pudiera trasladar con normalidad. Es un inmueble atiborrado de excremento.

En detalle, las autoridades descubrieron una acumulación extrema de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, en estado de descomposición.

Asimismo, observaron un deterioro significativo del inmueble, incluyendo pisos, paredes, ventilación deficiente y afectaciones por humedad y contaminación.

Por otra parte, hallaron presencia de carga biológica contaminante, tales como excretas de animales y restos orgánicos en descomposición.

Finalmente, reportaron una alta proliferación de roedores e insectos; hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas y un riesgo epidemiológico elevado, con posible presencia de enfermedades zoonóticas y respiratorias.

La administración distrital también constató la acumulación de animales en condiciones de maltrato e insalubres, así como signos evidentes de enfermedad y estrés.

“Desde la Alcaldía de Barranquilla llegamos con una intervención integral para proteger y acompañar. Encontramos una realidad que duele: animales en condiciones indignas y personas en un entorno no apto ni seguro”, dijo Ana María Aljure, gerente de Ciudad.

Los animales que rescataron fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado.

En consecuencia, las autoridades determinan la existencia de vulneración al bienestar animal y configuran un caso de maltrato por negligencia.

“Seguiremos informando a la ciudadanía después de que tengamos una evaluación completa de cada uno de estos animales, y posterior a esto realizaremos unas acciones destinadas a buscar el bienestar de los mismos”, expresó, a su turno, Ángelo Cianci, secretario de Gobierno.

Un riesgo para todos

Este operativo se realizó tras las múltiples denuncias sobre el estado de los animales (entre gatos y perros). De acuerdo con el animalista y exconcejal Juan Camilo Fuentes, quien hizo presencia en el lugar de los hechos, durante varios años se han presentado inconvenientes en esta vivienda.

Enfatizó que se llevó a cabo esta intervención en este espacio público que por años ha estado bloqueado por la maleza, obstáculos que las mismas residentes han ubicado y el propio temor de ser mordidos por los canes que se posaban sobre los muros de la vivienda.

“Aquí no estamos solamente por los animales que están allí, sino para todas las personas que pasan, que han sido mordidas y agredidas; no hay control, están en mal estado los animales que se encuentran allí y hoy, gracias a la denuncia ciudadana, la Alcaldía de Barranquilla tomó cartas sobre el asunto”, puntualizó.

CBA retomará servicios este viernes

Debido a la audiencia pública que realizó la Alcaldía de Barranquilla y otras autoridades en la ‘Casa de los Gatos’, El Distrito anunció que el Centro de Bienestar Animal (CBA) estuvo habilitado únicamente para emergencias vitales durante este jueves.

La administración distrital mencionó que la atención al público se retomará este viernes 27 de marzo a partir de las 12:00 m.

El Centro de Bienestar Animal estuvo avanzando la atención de animales rescatados durante audiencia pública que se desarrolló en la carrera 46 con calle 93.