A partir de este viernes 27 de marzo, el Baq Tour inicia una nueva etapa donde los usuarios podrán adquirir su tiquete de entrada y programarse para recorrer las joyas urbanas y culturales de la ciudad.

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El valor del tiquete en esta fase de lanzamiento será de $15.000 COP por persona.

El Baq Tour operará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo con tres salidas: 11:00 a.m., 2:00 p.m y 4:00 p.m.

Los usuarios podrán adquirir la manilla de ingreso pagando en efectivo, transferencia o datáfono, en la taquilla que está ubicada en el punto de abordaje del Baq Tour en Gran Malecón, sector Puerta de Oro.

La taquilla estará habilitada los días que funciona el bus turístico desde las 9:00 a.m. hasta 12:00 m, y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Durante el trayecto, los usuarios vivirán una experiencia panorámica por algunos de los escenarios más emblemáticos: Gran Malecón, Caimán del Río, Estatuas de Shakira y Sofía Vergara, Luna del Río, Ventana de Campeones y Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo.

El punto de abordaje de la ruta será en el Gran Malecón, sector Puerta de Oro.

El recorrido será el siguiente: Avenida del Río (Gran Malecón sector Puerta de Oro) - calle 72 - Vía 40 – calle 53 – calle 41 – carrera 53B - Vía 40 – calle 72 – Avenida del Río - glorieta Ventana de Campeones - Avenida del Río (sector Puerta de Oro).

Como parte de la experiencia, se realizarán paradas estratégicas: 20 minutos en la estatua de Shakira y 30 minutos en el Museo a Cielo Abierto.

Cabe destacar que los pasajeros podrán bajarse libremente en el tramo del recorrido, sin embargo, solo podrán abordar nuevamente en los puntos con descenso programado.

Además, se contará con el acompañamiento de un guía quien irá narrando la historia de la ciudad, hitos culturales y datos de interés sobre cada uno de los puntos del recorrido, enriqueciendo la experiencia de los pasajeros.

El Baq Tour cuenta con capacidad para 54 de pasajeros, aire acondicionado en el primer piso y ventilación permanente en el segundo nivel. Además, está equipado con un motor con tecnología Euro 6 que reduce emisiones contaminantes.

El vehículo incorpora criterios de accesibilidad universal, con rampa y espacios adecuados para personas con necesidades de movilidad, garantizando que todos puedan disfrutar del recorrido en igualdad de condiciones.

Más que un recorrido, el Baq Tour se consolida como una experiencia de ciudad que conecta a las personas con los hitos que hoy representan el crecimiento de Barranquilla, fortaleciendo el sentido de pertenencia, el orgullo ciudadano y la proyección turística del territorio.

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Asimismo, se invita a los ciudadanos a permanecer atentos a los canales oficiales para conocer de primera mano los detalles de funcionamiento del Baq Tour para esta Semana Santa.