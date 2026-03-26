El Distrito de Barranquilla y la Policía Metropolitana siguen socializando la campaña contra el hurto a residencias con la finalidad de evitar que se presenten casos, de cara a la temporada de Semana Santa, donde miles de ciudadanos viajan de vacaciones.

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El Distrito realiza visitas puerta a puerta, reuniones con administradores y residentes de propiedad horizontal, y recorridos por distintos barrios se entregan recomendaciones a la comunidad.

De igual forma, durante las noches, se brinda un acompañamiento a los encargados de la vigilancia en multifamiliares, a quienes se les entregan los números de los CAI más cercanos y se les recuerda reportar oportunamente actividades sospechosas en el interior y alrededores de los edificios y conjuntos.

Además, la Policía Comunitaria mantiene las capacitaciones a través de la Red de Apoyo que es fundamental para la recepción de información que permita prevenir el delito.

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La institución también tiene a disposición la Línea Contra el Crimen 3178965523 para que la comunidad pueda proporcionar datos, informar actividades sospechosas y denunciar hechos delictivos. Durante esta campaña se entregan las siguientes recomendaciones: Reforzar las cerraduras y no esconder las llaves en macetas o buzones, iluminar el entorno, así mismo no reciba a desconocidos. En ese sentido, no publique sus viajes en tiempo real. Vincularse al Frente de Seguridad y reportar situaciones sospechosas 123