Durante la madrugada de este viernes, la Central de Abastos Granabastos comenzó a registrar un notable movimiento comercial, impulsado por el inicio del abastecimiento para la Semana Santa. Desde las primeras horas, amas de casa, tenderos y comerciantes acudieron masivamente a las distintas bodegas para garantizar el suministro de productos de la canasta familiar de cara a los días santos.

La jornada estuvo marcada por un incremento en el ingreso de mercancía, consolidando un mercado activo y organizado. Esta dinámica responde al aumento de la demanda típico de la temporada, lo que ha llevado a fortalecer los procesos de abastecimiento para el fin de semana y la Semana Mayor.

En materia de precios, se evidenció una alta variabilidad con tendencia general a la baja, lo que representa un alivio para los consumidores. Sin embargo, algunos productos como hortalizas, frutas y tubérculos mantienen costos elevados debido a condiciones climáticas adversas en varias regiones del país, así como a factores de oferta y demanda.

Lea también: Avanza la recuperación del mercado La Magola en Barranquilla

A pesar del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, que ha generado bloqueos en importantes vías, el abastecimiento hacia la central se ha mantenido. Transportadores han implementado rutas alternas, lo que ha permitido garantizar el flujo de productos sin mayores afectaciones en la dinámica comercial.

Entre los alimentos que comienzan a mostrar una mejora en su oferta se encuentran el plátano hartón, la yuca y la mazorca, mientras que productos de abarrotes como arroz, azúcar y aceites mantienen precios estables. En el análisis puntual, el perejil, el tomate y la papa se mantienen sin variaciones significativas, mientras que la cebolla junca presenta una leve disminución. En contraste, productos como la remolacha, el repollo y la habichuela continúan con precios altos.

Por otro lado, se destacan reducciones en productos como la arracacha, los pimentones, el ají topito dulce ocañero y el pepino cohombro.

Lea también: Nuevo balance de los animales rescatados de la ‘Casa de los Gatos’: van 92 perros, 8 felinos y un loro

En cuanto al abastecimiento, hasta las 6:22 a. m. se reportó el ingreso de aproximadamente 989 toneladas de alimentos, entre los que sobresale la papa (250 toneladas), el arroz (240 toneladas) y productos de origen animal (120 toneladas). Asimismo, se contabilizó la llegada de 105 vehículos de carga.

La temporada también impulsa la comercialización de productos tradicionales como papaya verde, coco, ñame y corozo, fundamentales en la preparación de dulces típicos. En productos del mar, los precios se mantienen estables, con referencias como mojarra negra a $15.000 el kilo, mojarra roja a $17.000 y camarón a $60.000, entre otros.

Finalmente, la gerente general de Granabastos, Fabiola Elías, invitó a la comunidad a abastecerse en la central durante esta temporada, destacando la amplia oferta de productos frescos, de calidad y a precios favorables, así como el compromiso de los comerciantes para brindar una experiencia de compra completa.