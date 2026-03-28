El Distrito de Barranquilla dio a conocer este sábado que extenderá hasta el próximo martes 31 de marzo la posibilidad del pago del impuesto predial con el 10 % de descuento, en procura de facilitar este procesos a todos los ciudadanos.

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El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char en su cuenta de la red social X (antes Twitter), realizando la invitación a los ciudadanos para aprovechar la oportunidad.

“Extendimos el plazo para que más barranquilleros aprovechen el 10 % de descuento en el pago del impuesto predial”, comentó el burgomaestre.

Char agregó que “hasta este 31 de marzo podrán hacerlo y seguir haciendo posibles las oportunidades que hoy tienen a Barranquilla a otro nivel”.

En ese sentido, le recalcó a los ciudadanos que esta medida se toma “porque ustedes son nuestros socios estratégicos para seguir invirtiendo en el desarrollo de esta ciudad”.

Extendimos el plazo para que más barranquilleros aprovechen el 10% de descuento en el pago del impuesto predial. 🙌🏼



Hasta este 31 de marzo podrán hacerlo y seguir haciendo posibles las oportunidades que hoy tienen a Barranquilla a otro nivel.



Porque ustedes son nuestros socios… pic.twitter.com/0QZrXbEhm4 — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 28, 2026

la Alcaldía de Barranquilla habilitará el servicio para que los contribuyentes puedan acercarse a solicitar sus recibos de pago los días lunes 30 y martes 31 de marzo en las siguientes sedes de atención al ciudadano, en los horario habituales de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: Edificio central Paseo Bolívar (disponible Banco Davivienda), Gerencia de Gestión de Ingresos (Carrera 44 No. 44 – 27)y Alcaldía de Riomar (C.C. Plaza del Parque).

Los contribuyentes pueden descargar su recibo o pagar en línea el impuesto predial, ingresando a la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla www.barranquilla.gov.co en el módulo ‘Pague aquí su impuesto predial’.

Es importante tener en cuenta los criterios de búsqueda por dirección, se deben escribir las palabras ‘calle, carrera, diagonal o transversal’ en mayúsculas, los números y letras complementarias por separado y en ningún caso se deben utilizar signos o caracteres especiales.

También se puede realizar la búsqueda en línea por medio de la matrícula inmobiliaria o la referencia catastral del predio (para saber con seguridad la referencia, se puede consultar el módulo ‘Identifica tu predio’ de Catastro Barranquilla).

Para pagos en físico es necesario imprimir el recibo en impresora láser. Se puede cancelar en las entidades bancarias autorizadas, cajas del Grupo Éxito o SuperGiros.

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Para resolver inquietudes o solicitar información adicional, los contribuyentes pueden comunicarse con los agentes especializados de la línea de atención 195, o acercarse a las sedes presenciales de atención al ciudadano en las diferentes localidades de la ciudad.