En la nueva Galerie de l’Academie des Beaux-arts, que se encuentra en la galería Vivenne, una de las más reconocidas de París, ubicada a pocos pasos del Museo del Louvre, hoy se exhiben dibujos de un barranquillero de 32 años. Se trata de Dylan Altamiranda, criado en el barrio El Silencio, quien logró ubicarse entre los 24 finalistas de uno de los concursos de arte más importantes de Europa.

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Radicado en Francia desde hace seis años, Altamiranda comenzó a dibujar desde muy pequeño. Recuerda especialmente sus primeras clases con la profesora Carmen Sierra Duarte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. Tras graduarse del colegio I.E.D. Alexander Von Humboldt, decidió dedicarse de lleno a plasmar sus ideas a través del dibujo.

Más adelante, estudió Artes Plásticas en la Universidad del Atlántico, mientras trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y participaba en varias exposiciones locales. Su camino lo llevó posteriormente a Francia, donde realizó una maestría en la Escuela Nacional de Arte París-Cergy.

Ya instalado en la capital francesa, y mientras participaba en exposiciones, dictaba clases y asistía a conferencias, mantuvo siempre un objetivo claro: participar en el Premio de Dibujo Pierre David-Weill.

“Vivo en Francia hace seis años y desde que conocí el concurso quise presentarme. Soy artista visual y el dibujo es la base de mi trabajo. Es una convocatoria muy exigente, en la que participan artistas de todo el país. Está dirigida a menores de 40 años y el proceso de selección es bastante riguroso”, contó Altamiranda.

Este año, más de 230 artistas aplicaron al concurso. Tras una primera selección de 60 participantes, el barranquillero logró quedar entre los 24 finalistas, cuyas obras hoy hacen parte de la exposición en la Galerie Vivienne.

“Me siento muy contento. Es un logro muy importante. La selección la hacen miembros de la Academia de Bellas Artes, figuras con largas trayectorias en la cultura. En Francia son considerados ‘académicos’, algo así como los ‘sir’ en Inglaterra. Incluso hubo figuras internacionales, como el escritor Mario Vargas Llosa”, explicó.

La exposición en la que participa es una de las más relevantes de la temporada, especialmente porque en primavera el dibujo adquiere un protagonismo especial en Francia.

“Solo haber sido finalista ya es un gran mérito. Me ha permitido conocer mucha gente, abrirme a nuevas oportunidades y pensar en otros proyectos profesionales aquí”, agregó.

Un diálogo con la historia: la inspiración detrás de ‘Variaciones’

Sobre su obra ‘Variaciones’, Altamiranda explicó que nace a partir de una pieza del artista neerlandés del siglo XVI Jan Mostaert.

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“Surgió durante una residencia artística que hice en el verano de 2025, con el apoyo del Instituto Francés en Ámsterdam. Fui seleccionado entre artistas de toda Francia para desarrollar un proceso de investigación y creación durante un mes”, relató.

Durante su estancia, el artista investigó las primeras imágenes sobre América producidas en Europa, especialmente en los Países Bajos, que en esa época funcionaban como un gran centro de impresión y difusión de noticias.

“Visité museos, colecciones e instituciones, como el Rijksmuseum. Allí encontré obras que me impactaron, entre ellas un cuadro de Mostaert, considerado el primero en representar la conquista de América. Me llamó la atención porque parece casi onírico, como un paisaje imaginado. A partir de ahí retomo ese paisaje de 1535 y lo transformo, lo varío”, explicó.

Según la descripción oficial de la obra, ‘Variaciones’ propone una revisión crítica de las imágenes históricas sobre América conservadas en colecciones europeas. A través del dibujo, Altamiranda explora la historia como una construcción visual, donde el borrado, la selección y la desaparición de elementos abren nuevas lecturas sobre ese pasado.

Dylan Altamiranda Variaciones, obra del barranquillero Dylan Altamiranda, expuesta en París.

Un logro que abre puertas

Para el artista, haber sido seleccionado en este certamen representa un impulso clave en su carrera.

“Aunque no gané, ser finalista me da una visibilidad muy importante como dibujante en Francia y en Europa. Es una puerta que se abre para futuras exposiciones y proyectos”, afirmó.

Más allá del reconocimiento, hay un componente emocional que también pesa.

“Mi familia está muy orgullosa. Ellos han vivido todo este proceso conmigo, desde que estaba en el colegio hasta la universidad. Saben que esto era un sueño. Fui el primer artista de la familia y al inicio había mucha incertidumbre, pero hoy confían en lo que estoy construyendo”, concluyó.