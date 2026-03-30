La Alcaldía de Barranquilla sigue avanzando en la modernización de sus servicios para mejorar la atención a la ciudadanía. A través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, ahora los ciudadanos pueden gestionar la salida de vehículos inmovilizados de manera ágil, segura y sin filas, a través de la sede electrónica: https://www.barranquilla.gov.co/transito/

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¿Quiénes pueden usar el servicio?

El trámite en línea está disponible para los siguientes tipos de infracciones:

B01: Conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción.

Conducir un vehículo sin portar la licencia de conducción. B02 : Conducir sin portar la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad).

: Conducir sin portar la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad). C02: Estacionar en sitios prohibidos.

Estacionar en sitios prohibidos. C03 : Bloquear una calzada o intersección con el vehículo.

: Bloquear una calzada o intersección con el vehículo. C14: Transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.

Transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. C24 : Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

: Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. D01: Conducir sin haber obtenido licencia de conducción.

Conducir sin haber obtenido licencia de conducción. D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. H02: No portar la licencia de tránsito.

No portar la licencia de tránsito. F: Conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

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Para los casos de infracciones C02 y C03, es necesario contar con el inventario de ingreso del vehículo, que detalla el estado externo del mismo, disponible en el parqueadero donde se encuentre retenido. Cómo realizar el trámite paso a paso:

Ingresar a la sede electrónica: https://www.barranquilla.gov.co/transito/ Dar clic en la opción “Tránsito en línea” y seleccionar “Salida de vehículos en línea”.

Luego:

Crea usuario y valida la cuenta, si no cuentas con usuario previamente creado.

Solicita la salida del vehículo.

Carga los documentos requeridos (depende de la infracción).

Consulta el estado de la solicitud.

Recibirás notificaciones en tu correo electrónico sobre el avance del proceso. De ser rechazada tu solicitud debes hacer una nueva solicitud de trámite. En caso de requerir alguna subsanación, carga los documentos que se señalen en las observaciones de la solicitud. Una vez aprobada la solicitud, podrás realizar el pago directamente desde la plataforma a través del botón PSE, sin necesidad de desplazamientos adicionales. Descarga la orden de salida enviada a tu correo electrónico o desde tu cuenta en “Tránsito en línea”. Dirigite al patio donde se encuentra el vehículo con: · Cédula original.

Licencia de conducción vigente de quien conducirá el vehículo.

Licencia de Tránsito.

Orden de salida impresa. Los ciudadanos pueden verificar la retención de vehículos y la ubicación del patio según el número de placa en: https://portal.barranquilla.gov.co:8181/ConsultaPatios/#/

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Horarios especiales Semana Santa:

El retiro de vehículos en patios estará disponible de lunes 30 de marzo a miércoles 1 de abril, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial reafirma su compromiso con la modernización de los servicios, ofreciendo soluciones digitales que facilitan los trámites y mejoran la experiencia de la ciudadanía. Con estas iniciativas, Barranquilla avanza hacia una movilidad más eficiente y segura, alineada con las necesidades de sus habitantes”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.