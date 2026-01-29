En el barrio La Guajira, de Valledupar, donde nació y creció Maira Alejandra Avendaño, esperan su cuerpo, al ser una de las víctimas mortales que dejó el trágico accidente de la avioneta de Satena, el pasado miércoles, con un total de 13 pasajeros fallecidos y dos tripulantes. La aeronave cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander, y el vuelo duraba alrededor de 23 minutos, sin embargo nunca llegó a su destino.

Los familiares de esta mujer, quien era abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar, están totalmente consternados por el hecho de que esté muerta, precisamente cuando estaba por cumplir 49 años, este 30 de enero.

Su tía María Luquez, contó que Maira Alejandra, desde muy niña tuvo un liderazgo femenino a favor de los derechos de las mujeres, lo cual la llevó a trabajar en diferentes organizaciones de Derechos Humanos, siempre enfocada en género.

Captura de video

“Ella estaba trabajando con el Consejo Noruego para Refugiados, constantemente estaba en misiones, esa era su pasión. Hacía seis meses tuvo un accidente en la camioneta del consejo noruego y rodaron 40 metros de distancia, pero lograron salir ilesos”, relató María Luquez.

Aún no saben cuándo les entregarán el cuerpo sin vida, ya que depende de estudios de necropsia y las decisiones que tome el Gobierno nacional. Mientras tanto en la vivienda materna han dispuesto un altar, que está rodeado de familiares y amigos, esperando el féretro para finalmente darle sepultura en esta capital.

Carmen Rivera, presidenta del colectivo ‘Párala Ya nada justifica la violencia contra las mujeres’, del cual hizo parte Maira Alejandra, contó que tienen el corazón destrozado. “Era una mujer luchadora y que a pesar tenía tiempo de estar trabajando por fuera de la ciudad, siempre estaba presta para cualquier requerimiento. Nos ayudó mucho en todas las luchas que lideramos a nivel local, departamental e incluso nacional”.

Es de señalar que desde la Aeronáutica Civil indicaron que los cuerpos ya fueron recuperados, y que ahora están sujetos al procedimiento de identificación correspondiente.

Asimismo, fueron recuperados los grabadores de datos y cajas negras del avión, elementos que serán fundamentales para el análisis técnico del evento y para establecer los hechos relacionados con el vuelo.

Sobre las hipótesis del accidente, el director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, coronel Álvaro Bello, afirmó que “no puedo en este momento confirmar condiciones de combustible, peso y balance, condiciones operacionales” hasta que el equipo esté en el sitio del impacto.

El coronel añadió que, de manera paralela, el equipo investigador se encuentra en las instalaciones de la empresa administradora de la aeronave para determinar las causas del fatal siniestro.

OTRA CESARENSE

En el mismo siniestro perdió la vida María Torcoroma Álvarez Barbosa, oriunda del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. Era comerciante y propietaria del reconocido restaurante El Tigre, establecimiento tradicional en esa población, donde era ampliamente conocida y apreciada.