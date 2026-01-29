Entre las 15 víctimas del accidente aéreo de Satena, este miércoles 28 de enero, se encuentra una mujer oriunda de Valledupar.

Se trata de Maira Alejandra Avendaño Rincón, oriunda del barrio La Guajira, de Valledupar, abogada de profesión, graduada en la Universidad Popular del Cesar, UPC.

La profesional en leyes estaba casada con un médico veterinario y desde hace 10 años vivía en Ocaña, Norte de Santander, donde se dedicó a trabajar con una ONG.

Allegados a la familia señalaron que desde la aerolínea les informaron el accidente y momentos después les confirmaron que no hubo sobrevivientes. Ahora esperan que el cuerpo les sea entregado para trasladarlo a la capital del Cesar, donde será sepultado.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 a.m., y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.”.

La avioneta accidentada es una Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, operada por la empresa Searca, según Satena.

La primera línea de investigación que las autoridades competentes están abordando tiene que ver con las condiciones climáticas de la zona en la que se produjo el accidente aéreo.

Al parecer, se han registrado lluvias frecuentes desde hace varios días en la zona montañosa entre Cúcuta y Ocaña.

Pero es la densa nubosidad la que tendría relación con el siniestro, ya que es posible que la visibilidad para el piloto de la aeronave se haya reducido de manera importante en el área donde cayó.

Esta es la primera hipótesis que se conoce del hecho. Sin embargo, las autoridades continúan en labores de verificación para establecer las causas precisas del accidente.