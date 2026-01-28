Tras ser hallado el avión de Satena que se accidentó este miércoles en la vereda Curasica, en el municipio de Playa de Belén (Norte de Santander), la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, confirmaron que todos los 15 ocupantes murieron.

Lea: Las reacciones que deja la muerte del congresista Diógenes Quintero y otras 14 personas en accidente aéreo: “Compartir la vida con ustedes fue un enorme privilegio”

Se encontró el avión de Satena desaparecida en el Catatumbo.



Accidentada en una de las montañas de la zona pic.twitter.com/pkIoo7Glro — R e n e e O r o z c o (@RNEE_O) January 28, 2026

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana de este miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca (...), sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, situado a solo media hora de Ocaña.

Lea: Esta es la primera hipótesis sobre el accidente de la aeronave de Satena en Norte de Santander que dejó 15 muertos

A bordo iban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y su asistente Natalia Acosta.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Mientras que la tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

Habla esposa del piloto

Lucía Cabrera, esposa del capitán Miguel Vanegas Baquero -piloto de la aeronave siniestrada-, dijo a ‘El Tiempo’ que su compañero era un experimentado en la materia, con más de 18 años trabajando.

“Tenía la licencia desde 1996. Duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, indicó la mujer al citado medio.

Lea: Congresista Diógenes Quintero, entre los fallecidos en siniestro aéreo de Satena

Agregó que Vanegas Baquero acumulaba ya más de 10 mil horas de vuelo sin novedades.

Apenas se enteró de la trágica noticia, Cabrera se dirigió a la sede de Searca para que le confirmaran y dieran detalles del accidente.

“La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, sostuvo.

Presidente Petro se pronunció sobre accidente

El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de 15 personas en el accidente de una aeronave de Satena registrado este miércoles 28 de enero en el departamento del Norte de Santander.

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD.”, escribió el mandatario desde su cuenta de X.