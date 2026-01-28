El Partido de La U confirmó este martes la muerte de su candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Norte de Santander, Diógenes Quintero, quien se movilizaba en una avioneta de la aerolínea Satena que sufrió un siniestro aéreo.

A través de un comunicado divulgado desde Bogotá, la colectividad informó que en la aeronave también viajaban algunos miembros del equipo de trabajo del dirigente político.

El partido expresó su “profunda consternación” por lo ocurrido y aseguró que la pérdida no solo enluta a su organización, sino también al país.

“La Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida”, señala el pronunciamiento oficial.

En el documento, La U destacó la trayectoria y el compromiso de Quintero con su región, a quien describió como un líder con vocación de servicio y un fuerte sentido de responsabilidad pública.

El partido extendió además un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a sus seres queridos, a quienes ofreció acompañamiento en medio de la tragedia. “Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten”, añade el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas no han entregado detalles sobre las causas del siniestro ni el estado de los demás ocupantes de la aeronave. Se espera que en las próximas horas se conozca un reporte oficial sobre las circunstancias del accidente.

Personas a bordo

Pasajeros

1. María Álvarez Barbosa

2. Carlos M. Salcedo

3. Rolando Peñaloza Gualdrón

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendaño Rincón

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. Anirley Julio Osorio

9. Gineth Rincón

10.Diógenes Quintero Amaya

11.Natalia Acosta Salcedo

12.Maira Sánchez Criado

13.Juan Pacheco Mejía

Tripulación

1. Capitán Miguel Vanegas

2. Capitán José de la Vega