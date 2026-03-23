La cifra de víctimas fatales del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ascendería a 33, afirmó en la tarde de este lunes el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Arbey Claros, según recoge ‘Noticias RCN’.

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Redes sociales Imagen del accidente de avión en Putumayo.

El funcionario indicó que 81 personas que presentaban lesiones fueron remitidas a varios centros asistenciales y 33 cuerpos de víctimas mortales del accidente llegaron a la morgue de Puerto Leguízamo.

“Estamos aquí todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, evaluando las situaciones, pero sobre todo haciendo todo lo posible para poder sacar a los soldados heridos”, sostuvo Claros, según ‘Noticias RCN’.

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El siniestro del avión militar se registró en la mañana de este 23 de marzo, cuando la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís, en el departamento del Putumayo.

El avión llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 80 sobrevivieron con heridas, siendo uno de los accidentes más importantes desde 2019 en el ámbito militar entre las tragedias aéreas ocurridas en América Latina.

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El Ministerio de Defensa aseguró que el avión se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.

“La aeronave se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo. Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de lesionados y de víctimas fatales, se informará oportunamente”, agrega el comunicado del Ministerio.

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Subraya que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, “no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, y aclara que las explosiones que se escuchan en algunos videos del accidente que circulan en redes sociales tienen que ver con parte de la munición transportada por la tropa, que detonó como consecuencia del incendio de la aeronave.