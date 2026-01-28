María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte, junto al director de Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, dieron algunos detalles del accidente aéreo que se registró en el Catatumbo, en Norte de Santander, este miércoles 28 de enero.

Leer también: Hallan avión de Satena desaparecido en Norte de Santander; no hay sobrevivientes

Rojas Mantilla, en una transmisión en vivo por redes sociales, señaló que luego del accidente se activaron todos los protocolos por parte de autoridades locales, regionales y nacionales, además de los de Satena, la aerolínea encargada del vuelo, para enviar equipos de rescate al sitio, así como para empezar las investigaciones.

“En primer lugar pues transmitir un mensaje a las familias, al país, de que lamentamos que se haya presentado esta esta situación, este siniestro aéreo, del cual todavía no conocemos el resultado, digamos, cuáles son las consecuencias. Esto se presentó con una aeronave que presta los servicios a Satena”, se le escucha decir a la ministra.

“Se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”, dijo por su parte Luis Alfonso Martínez Chimenty.

También se detalló que mientras el avión estuvo desaparecido, en las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, “cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la operación”.

Al tiempo que los funcionarios transmitían en vivo se conoció que ninguno de los 15 pasajeros, dos de ellos de la tripulación, sobrevivieron al accidente.

También se conocieron las identidades de las personas fallecidas en el siniestro aéreo, que incluye a Diógenes Quintero, congresista del Partido de la U.

Importante: Confirman identidades de los pasajeros y tripulantes del avión accidentado de Satena

Identidades

Tripulación:

Capitán Miguel Vanegas

Capitán José de la Vega

Pasajeros:

María Álvarez Barbosa

Carlos M. Salcedo

Rolando Peñaloza Gualdrón

María Díaz Rodríguez

Maira Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Diógenes Quintero Amaya

Natalia Acosta Salcedo

Maira Sánchez Criado

Juan Pacheco Mejía

María Fernanda Rojas agregó que en Bogotá se está realizando de manera permanente un Puesto de Mando Unificado, así como otro en Cúcuta. Añadió que el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, también se encuentra atendiendo personalmente la situación.

Sobre los detalles del vuelo accidentado, confirmó la ministra que se trata del vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña y que despegó sobre las 11:42 am. Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.