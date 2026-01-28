Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un avión de la compañía Satena, con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron fuentes oficiales.

Lea más: Revelan el punto en que se perdió el rastro del avión de Satena con 15 personas a bordo

Se conoció que la aeronave despegó este miércoles 28 de enero del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, y se dirigía hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que en la aeronave se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Partido de la U expresa preocupación por la desaparición de la aeronave en la que viajaba el congresista Diógenes Quintero

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Ver más: Un representante a la Cámara y un candidato a curul de paz, entre los 15 ocupantes de aeronave de Satena desaparecida

Identidades

Tripulación:

  1. Capitán Miguel Vanegas
  2. Capitán José de la Vega

Pasajeros:

  1. María Álvarez Barbosa
  2. Carlos M. Salcedo
  3. Rolando Peñaloza Gualdrón
  4. María Díaz Rodríguez
  5. Maira Avendaño Rincón
  6. Anayisel Quintero
  7. Karen Parales Vera
  8. Anirley Julio Osorio
  9. Gineth Rincón
  10. Diógenes Quintero Amaya
  11. Natalia Acosta Salcedo
  12. Maira Sánchez Criado
  13. Juan Pacheco Mejía