Un avión de la compañía Satena, con capacidad para 19 pasajeros, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, informaron fuentes oficiales.

Se conoció que la aeronave despegó este miércoles 28 de enero del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, y se dirigía hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que en la aeronave se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Identidades

Tripulación:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Pasajeros: