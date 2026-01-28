Al mediodía de este miércoles 28 de enero desapareció una aeronave de la compañía estatal Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Lea: “Se han activado los recursos disponibles para la ubicación”: Satena tras desaparición de aeronave con 15 personas a bordo

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.

Lea: Esta es la aeronave de Satena que perdió comunicación con 15 personas a bordo en Norte de Santander

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”, manifestó en su cuenta de X la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La funcionaria agregó que “se activaron los protocolos correspondientes” para apoyar a las autoridades aeronáuticas.

Lea: Creemos, el movimiento de ‘Fico’ Gutiérrez, oficializa su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella

Medios nacionales como ‘Blu Radio’ informaron que entre los 15 ocupantes del avión figura el representante a la Cámara Diógenes Quintero, también Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz; un exconcejal de Ocaña y su esposa.

X @diogenesqa Diógenes Quintero, representante a la Cámara.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Al parecer, la aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y solo le faltaban entre siete y ocho minutos para llegar a su destino.

En Ocaña fue instalada una mesa de crisis con la participación del alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, con el fin de coordinar las labores de búsqueda y atención.