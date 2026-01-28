A través de un comunicado, la aerolínea estatal Satena se pronunció en la tarde de este miércoles sobre la desaparición de una de sus aeronaves en Norte de Santander.

Se trata del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña. Según la empresa, la aeronave despegó sobre las 11:42 a. m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p. m.

“Reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. de hoy, 28 de enero”, detalló Satena.

La aeronave es un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa SEARCA. En total llevaba 15 personas a bordo: 13 pasajeros y dos tripulantes.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, sostuvo la aerolínea.

Destacó además que se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial.

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Al parecer, la aeronave volaba a una altitud aproximada de 7.900 pies y solo le faltaban entre siete y ocho minutos para llegar a su destino.

En Ocaña fue instalada una mesa de crisis con la participación del alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, con el fin de coordinar las labores de búsqueda y atención.