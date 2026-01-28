Momentos de preocupación se registran en Norte de Santander luego de que una aeronave que operaba un vuelo comercial para la aerolínea Satena desapareciera de los radares cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. El avión nunca logró llegar a su destino final, el aeropuerto Aguas Claras.

De acuerdo con la información entregada porSatena, se trata del vuelo NSE 8849, que despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana de este miércoles 28 de enero y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 del mediodía. Sin embargo, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m., minutos antes de su llegada.

Los sistemas de radar ubicaron por última vez la aeronave en una zona montañosa y de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en plena región del Catatumbo, lo que ha dificultado las labores iniciales de localización.

Asimismo, el avión involucrado es un Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, perteneciente a la empresa Searca, dedicada a vuelos privados y comerciales, y que prestaba servicios operativos para Satena. En la aeronave se movilizaban 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.

Ante la pérdida de comunicación,Satenaactivó de manera inmediata todos los protocolos de emergencia y dispuso sus recursos para apoyar las labores de búsqueda, en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

Las autoridades continúan con el despliegue operativo mientras avanza el proceso de rastreo en la zona donde se perdió el rastro del avión.