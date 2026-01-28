En un acto realizado Medellín, el movimiento Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, anunció su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La adhesión se llevó a cabo en la Plaza Botero, donde De la Espriella estuvo acompañado por los principales rostros de Creemos en la contienda legislativa.

Entre los asistentes figuraron Juliana Gutiérrez Zuluaga, candidata al Senado y hermana del mandatario local, así como Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, quienes buscan un escaño en la Cámara por Antioquia, además de José Miguel Zuluaga, primo del alcalde.

“De orgullo porque recibo hoy el apoyo de un movimiento ciudadano maravilloso que es Creemos. Que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento que ha dado resultados porque llevó a la Alcaldía de Medellín al mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su historia, Fico Gutiérrez”, dijo De la Espriella.

“Por eso la lista de Creemos es la lista de Fico y yo estoy fascinado, encantado y muy honrado de que me apoyen porque han demostrado que se puede hacer ciudad, que se puede hacer país”, agregó.