Campesinos de la vereda Curasica, en Hacarí, Norte de Santander, confirmaron esta mañana el hallazgo de los restos de la aeronave que desapareció hace pocas horas, en la que viajaban 15 personas.

Lea más: Desaparece aeronave de Satena con 15 personas a bordo en Norte de Santander

Las imágenes difundidas muestran los daños que sufrió la aeronave, mientras que la neblina característica de la zona rural rodea los restos, dificultando la visibilidad y el acceso al lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de la aeronave ni sobre la posible causa del accidente.

Equipos de rescate y seguridad se dirigen a la zona para evaluar la situación y realizar las labores de asistencia y recuperación.

Ver más: Revelan el punto en que se perdió el rastro del avión de Satena con 15 personas a bordo

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense conmatrícula HK4709y capacidad para 19 pasajeros, es operado por la empresa Searca, según Satena.