Debido al aumento de los hechos de violencia y la ocurrencia de desplazamientos forzados en el municipio de El Roble, Sucre, la Defensoría del Pueblo emitió en las últimas horas la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 de 2026.

En el documento de 20 páginas que firma la defensora nacional del pueblo encargada Paula Cristina Aponte Urdaneta indican que el escenario de riesgo que cobija dicha alerta comprende la cabecera urbana de El Roble y, de manera prioritaria, los corregimientos del suroriente que son Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, que a su vez limitan con los municipios s de Galeras y San Benito Abad.

En criterio de la Defensoría, lo que está ocurriendo en esta zona del departamento de Sucre está ligado de manera directa a la posición estratégica del municipio de El Roble dentro de la subregión la Sabana, que conecta las zonas del sur (San Jorge y la Mojana) con las salidas al mar por el Golfo de Morrosquillo.

“Esta ubicación ha convertido al territorio en un paso estratégico para economías ilegales; particularmente, para el tráfico de drogas y otras actividades criminales. La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el municipio. Si bien el 2025 tuvo un período de relativa calma, se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Una de las víctimas fue una mujer lideresa campesina del corregimiento El Sitio. Estos hechos han provocado, según el censo elaborado por la Alcaldía de El Roble, el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa”, reza en la Alerta Temprana de Inminencia que la Defensoría del Pueblo dio a conocer en la mañana de este viernes 30 de diciembre.

Temor

Igualmente la Defensoría indica que en la zona hay miedo, temor, por eso existe un subregistro de la situación que afrontan.

“La población civil enfrenta un temor generalizado que puede limitar la denuncia, afectar el ejercicio de liderazgos sociales y profundizar el subregistro. La situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pues están en riesgo de reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados. Además, están en riesgo de instrumentalización para actividades asociadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social. Mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes, servidoras y servidores públicos y personas contratistas que desarrollan labores en el municipio de El Roble también están en riesgo”.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, en el municipio de El Roble han identificado la presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal, y no descartan la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.

Recomendaciones

En la misma alerta la Defensoría emite 15 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, que incluyen a los ministerios del Interior y Defensa, así como a la Gobernación de Sucre y alcaldía de El Roble, ICBF, UNP, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Procuraduría Regional de Sucre, entre otros entes.

Entre las recomendaciones están la implementación de medidas de prevención y protección, fortalecimiento de las capacidades de disuasión y judicialización, atención humanitaria para las familias desplazadas y retornadas, y la activación de rutas de protección para liderazgos sociales, mujeres y niñas, niños, adolescentes y jóvenes.