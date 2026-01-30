Gustavo Osorio Osorio, alcalde del municipio de Pedraza, perteneciente al departamento de Magdalena, resultó herido a bala en un intento de atraco en un sector del norte de Barranquilla.

Leer más: Ocho muertes a bala en casos de sicariato en Barranquilla y área metropolitana en 24 horas

De manera preliminar se conoció que Osorio Osorio fue atacado con arma de fuego en la noche de este jueves 29 de enero en la calle 86. Al parecer, el mandatario municipal se encontraba realizando una revisión técnica a su vehículo, cuando fue abordado por hombre fuertemente armados.

Los criminales accionaron el arma fuego contra la víctima en diferentes oportunidades, pues opuso resistencia. Luego, personas que se encontraban en el sector lograron trasladarlo hasta la Clínica Iberoamericana, donde recibe atención médica.

No olvide leer: Hallan cadáver baleado y maniatado en el barrio La Central

Se conoció que el estado de salud del alcalde de Pedraza es estable.

Testigos revelaron, que en la camioneta de Osorio Osorio se pueden observar algunos impactos de proyectil.

Por este caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta investigaciones para determinar los móviles del hecho y dar con la captura de los delincuentes.