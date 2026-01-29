Vecinos del barrio La Central de Soledad fueron testigos esta tarde de una verdadera escena de horror tras el hallazgo de un cadáver tendido en una calle destapada, maniatado y con impactos de bala en la cabeza.

La víctima vestía una bermuda de jean y camiseta negra.

En redes sociales circularon mensajes de que esta persona –cuya identidad se desconoce– había escapado de una vivienda de la zona y los presuntos captores lo persiguieron y le dispararon hasta segarle la vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga este nuevo hecho de sangre.