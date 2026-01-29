Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

Vecinos del barrio La Central de Soledad fueron testigos esta tarde de una verdadera escena de horror tras el hallazgo de un cadáver tendido en una calle destapada, maniatado y con impactos de bala en la cabeza.

La víctima vestía una bermuda de jean y camiseta negra.

En redes sociales circularon mensajes de que esta persona –cuya identidad se desconoce– había escapado de una vivienda de la zona y los presuntos captores lo persiguieron y le dispararon hasta segarle la vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga este nuevo hecho de sangre.