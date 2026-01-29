Como Hadín Alberto García Díaz, de 28 años de edad, fue identificado el taxista asesinado en la madrugada de hoy en el barrio Ciudad del Parque, en el municipio de Soledad.

Leer más: Hombres armados atacaron a tiros a la fachada de una vivienda en Baranoa

Un reporte policial señaló que hacia las 12:20 a. m. uniformados de la Policía Metropolitana fueron alertados sobre un cuerpo sin vida que fue encontrado tendido en una vía del sector, bocabajo y con impactos de bala en diferentes partes.

Uniformados llegaron hasta el lugar y, luego de una inspección, se dio aviso a peritos de la Sijín para que adelantaran la diligencia de levantamiento.

En el lugar, vecinos manifestaron a investigadores que no se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que la alerta se difundió cuando fue visto tendido en el piso el cuerpo del hombre.

Algunos vecinos señalaron que la persona residía en el barrio Almendros Campestre de Soledad, cerca del lugar donde fue encontrado el cadáver, y también fueron quienes dieron luces del oficio del hombre.

Incluso, manifestaron que la familia del occiso reside en la ciudad de Riohacha, capital de La Guajira.

Hasta el momento se conocen más detalles de este hecho de sangre.