La Policía del Atlántico adelanta las investigaciones por un ataque armado contra la fachada de una vivienda ubicada en la carrera 23, número 16A-67, en el barrio Topacio, del municipio de Baranoa.

Leer también: Sicarios en moto atentan a bala contra un hombre en la terraza de su casa en Carrizal

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 3:00 de la madrugada de este jueves, cuando cinco hombres llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble.

Según la información preliminar, los presuntos responsables habrían llegado al sitio en búsqueda de una persona conocida con el alias de El Chorro. Tras el ataque, los sujetos huyeron del sector con rumbo desconocido.

Leer más: Aparatoso choque entre motocicletas deja un joven de 18 años muerto en Polonuevo

En el hecho no se reportaron personas lesionadas, aunque la vivienda presentó daños en su fachada producto de los impactos de bala.

El caso es investigado por las autoridades judiciales, quienes trabajan para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.