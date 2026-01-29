Siendo las 7:30 de la noche de este miércoles 28 de enero se registró un atentado sicarial que dejó como saldo un hombre herido en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El lesionado responde al nombre de Kevin Enrique Vásquez Lafaurie, de 45 años de edad.

Según lo manifestado por un allegado de la víctima, Kevin Enrique se encontraba sentado tranquilamente en la terraza de su vivienda. De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban en una moto lo interceptaron, disparando en repetidas ocasiones contra su humanidad.

Tras el ataque, los familiares de la víctima lo auxiliaron, trasladándolo hasta el Paso Santa María y posteriormente es remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece recibiendo atención médica bajo pronóstico estable.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que Vásquez registra tres anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales, todos estos en el año 2010.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr esclarecer las causas del ataque armado.