Un joven de tan solo 18 años de edad falleció de forma violenta tras sufrir un terrible accidente de tránsito en la vía que conecta al municipio de Polonuevo con el corregimiento de Pitalito.

Leer más: Operativos del Gaula contra ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ dejan cinco capturados

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Camilo José Martínez Fontalvo, quien era oriundo del municipio de Sabanagrande.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del miércoles 28 de enero, momentos en los que Camilo José conducía una motocicleta en el kilómetro 2, a la altura de una finca llamada ‘El Pentágono’.

Durante el recorrido, el joven acabó chocando de frente contra un vehículo similar que era conducido por un adulto mayor identificado como Pedro Polo González de 61 años de edad. Tras la colisión, Martínez quedó tendido a un lado de la vía, falleciendo en el acto.

Minutos después, los habitantes del sector alertaron a las unidades de socorro, quienes se encargaron de auxiliar y trasladar a Polo González hasta la Clínica Campbell ubicada en la carrera 14, en la ciudad de Barranquilla.

La Policía del Atlántico y el tránsito municipal adelantan una investigación para así lograr esclarecer las causas exactas del trágico suceso.