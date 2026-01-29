Cinco personas capturadas y un menor aprehendido dejó un operativo adelantado por la Policía Nacional, a través del Gaula, contra integrantes de los grupos delincuenciales organizados ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, en los municipios de Barranquilla y Soledad.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones se desarrollaron mediante diligencias de registro y allanamiento, así como la ejecución del Plan Cazador, logrando las capturas en flagrancia por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, municiones de uso restringido y explosivos.

Según la Policía, los capturados estarían presuntamente vinculados a estas estructuras criminales dedicadas a la intimidación sistemática de comerciantes y transportadores.

Además, varios de ellos presentan múltiples antecedentes judiciales, acumulando en total 16 anotaciones por delitos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Durante los operativos fueron incautadas dos granadas de fragmentación modificadas, ocho teléfonos celulares, 13 panfletos extorsivos, 2.560.000 pesos en efectivo y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades señalaron que el modus operandi de estas organizaciones consistía en el cobro de extorsiones mediante panfletos, llamadas telefónicas y exigencias presenciales, acompañadas de actos violentos, como disparos contra establecimientos comerciales y el lanzamiento de artefactos explosivos, con el fin de generar temor entre las víctimas.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que estas capturas representan un golpe importante contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana y reiteró el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión.

La Policía Metropolitana de Barranquilla recordó a la comunidad que puede reportar estos hechos a través de la línea 165 del Gaula.